Yunanistan Dışişleri Bakanı: İsrail-Filistin barış planı sürdürülebilir perspektif sağlamalı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İsrail'in Filistin'e saldırılarını sona erdirecek bir barış planının, özellikle Filistin için sürdürülebilir perspektif sağlaması gerektiğini söyledi.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde konuşan Yerapetritis, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bölgedeki sonuçlarını değerlendirirken, Orta Doğu'da kritik süreçten geçildiğine dikkati çekti.

Yerapetritis, AB Dışişleri Bakanlarının buna yönelik bir an evvel harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "İnsani şartlarda ciddi bir kötüleşme var. Yunanistan, insani yardımların hiçbir engel olmadan durumdan etkilenen bölgelere ulaştırılabilmesi ve gerekli altyapının yeniden kurulabilmesi için ek insani koridorlar açılmasından yana." dedi.

Gerginliğin bölgede başka alanlara da sıçramaması için önlem alınması gerektiğini vurgulayan Yerapetritis, " Lübnan, Suriye, Irak ve hatta deniz ulaşımı güvenliğinin ciddi tehlike altında olduğu Kızıldeniz'deki durumdan da endişeliyiz." diye konuştu.

Yerapetritis, bölgede barışın sağlanmasından sonraki süreçle ilgili görüşmelerin de başlatılması gerektiğini belirterek, özellikle Filistin'e bir perspektif sunulmasının önemine dikkati çekti.

Herhangi bir barış planının mutlaka tüm terörizm faaliyetlerini kınaması ve rehinelerin serbest bırakılmasını içermesi gerektiğini ifade eden Yerapetritis, "(Barış planı) sürdürülebilir bir perspektif sağlamalı. Ayrıca bölgesel güvenlik mimarisi uluslararası toplumun koruması altında olmalı. Böylesi kritik bir aşamada herhangi bir gecikme seçenek olamaz." ifadesini kullandı.