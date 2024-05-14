Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sürece girildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sürece girildi

Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sürece girildi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dün Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmeyle, ikili ilişkilerde yeni bir sürece girildiğini belirtti.

14.05.2024 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dün Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmeyle, ikili ilişkilerde yeni bir sürece girildiğini belirtti.

Yerapetritis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Ankara'daki görüşmesini değerlendiren Yerapetritis, "Dünkü görüşmeden sonra Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde ve müzakeresinde yeni bir sürece geçiyoruz. Bu süreç normallik temelinde. Başbakan (Miçotakis'in) de dediği gibi üretken bir normallik." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerapetritis, normallikten kastının düzenli temaslar olduğunu belirterek, "Her buluştuğumuzda çok yönlü anlaşmalar yapmak, çok önemli konular olmak zorunda değil. Buluşmalı ve düzenli olarak görüşmeliyiz." diye konuştu.

Asıl önemli olanın, görüşüp, krize yol açmadan ve tansiyonu yükseltmeden fikir ayrılıklarını ortaya koymak olduğunu ifade eden Yerapetritis, temel amacın karşılıklı fayda sağlayan konulara odaklanmak olduğunu kaydetti.

Yerapetritis, Yunanistan'ın Ege'de kurmayı planladığı deniz parkına ilişkin soruyu ise "Deniz parkı olacak. Deniz parkları denizlerin korunması için. Hem ülkemiz hem de Akdeniz ülkeleri için son derece önemli. Yunanistan çevre kriterleri temelinde iki deniz parkı kuracağını açıkladı. Şu an teknik çevre kriterlerini araştırma aşamasındayız. Bunlar tamamlanınca parkların yeri haritada belirlenecek." şeklinde yanıtladı.

Hem Yunanistan'ın hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki iyileşmenin Kıbrıs meselesinde görüşmelere olumlu katkıda bulunacağına inandığını bildiren Yerapetritis, Yunanistan'ın Kıbrıs'ta iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasından yana olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sürece girildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:47 EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:53:00. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sürece girildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement