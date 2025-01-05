Yunanistan Eski Başbakanı Kostas Simitis Hayatını Kaybetti

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Sekiz yıl Yunanistan Başbakanı olarak görev yapan Kostas Simitis'in öldüğü duyuruldu. Kardak Krizi döneminde başbakanlık yapan Simitis 88 yaşındaydı.Yunanistan'ın komşusu Türkiye ile savaşın eşiğine geldiği Kardak Krizi dönemini de kapsayan, 1996-2004 yılları arasında Yunanistan Başbakanı olarak görev yapan sosyal demokrat Kostas Simitis 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Mora Yarımadası'nın kuzeyinde yer alan sahil kenti Korint'te, tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada öldüğü duyurulan Simitis'in hayatını kaybettiğini Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis de X hesabından paylaştığı mesajla doğruladı. Georgiadis mesajında, "Üzüntü ve saygı ile onurlu, asil siyasi rakip Kostas Simitis'e veda ediyorum. O aynı zamanda Yunanistan'a, büyük ulusal adımımız olan Euro'ya geçişte ve Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyesi olmasına eşlik etti" ifadelerini kullandı.

Simitis'in ölümü, Skai televizyonuna açıklama yapan eski sekreteri ve sözcüsü Yorgo Pantagiyas tarafından da doğrulandı.

Euro bölgesine girişin mimarı

Simitis'in ölüm haberinin duyulmasının ardından açıklamalarda bulunan çok sayıda Yunan siyasetçi ve eski çalışma arkadaşı, Simitis'in "Yunanistan'ın 2001 yılında Euro Bölgesi'ne katılmasının mimarı" olduğunu vurguladı.

23 Haziran 1936'da Pire'de dünyaya gelen Simitis Almanya'da hukuk, İngiltere'de ise ekonomi bilimleri alanlarında yüksek öğrenim gördü. Yunanistan'da darbe yaparak yönetimi ele geçiren ve 1967'den 1974'e kadar iktidarı elinde tutan Albaylar Cuntasıdöneminde direnişçilerin arasına katılan Kostas Simitis, o dönem sahte pasaport ile Almanya'ya kaçarak tutuklanmaktan kurtulmuştu.

Kardak Krizi

1996 yılının Ocak ayında yaşanan ve Türkiye ile Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren Kardak Krizi'nin ortasında, 29 Ocak 1996'da başbakan olan Simitis, bu sıfatı ile Yunan parlamentosunda yaptığı ilk konuşmada, o günlerde adacığa dikilen Yunan bayrağınının indirileceğine dair Ankara'dan gelen açıklamalara karşı, "Olası bir saldırıya karşı tepkimiz çok sert olacaktır" demişti.

O günlerde her iki ülke basınında yayınlanan ve resmi ağızlardan hiçbir zaman yalanlanmayan haberlere göre Simitis, dönemin Yunanistan Genelkurmay Başkanı Hristos Liberis'e, Türkiye ile olası bir savaşın sonucunun ne olacağını sormuş ve Liberis'ten, "Şu anda biz avantajlı durumdayız. İlk darbeyi biz indirirsek çatışmayı kazanırız. Savaş çıkarsa sonucunun ne olacağına dair garanti veremem. Ama izin verin hemen güçlü bir darbe indirelim" yanıtını almıştı.

Simitis daha sonra, krizin en üst noktada olduğu, Türk komandolarının Kardak'a çıkarak Yunan bayrağını indirdiği saatlerde, burayı bombalamakta ısrar eden Liberis'i görevden almıştı.

Kriz, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'un talimatı ile, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrook'un Ankara ile Atina'yı araması ve iki tarafında bayraklarını indirip gemi ve askerlerini çekmesini talep etmesi üzerine sona ermişti.

Başbakan Simitis'in, krizin sona erdiği saatlerde yaptığı konuşmada Washington'a teşekkür etmesi ise muhalefet kadar, kendi partisi PASOK'un belli bir kanadından büyük tepki görmüştü.

Bürokrasiyi azaltma hedefi

Sekiz yıllık başbakanlık görevi sırasında ülkesini modernize etmeye ve bürokrasiyi azaltmaya çalışan Kostas Simitis'in onunla özdeşleşen ve resmi internet sitesinde hala yer alan sloganı ise "Modernizasyonun son kullanma tarihi yoktur" idi.

dpa,DW/ET,JD

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