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Yunan Diplomatik Kaynaklar: Gazze'ye İnsani Yardım İçin Uluslararası İnisiyatif Gerekiyor - Son Dakika
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Yunan Diplomatik Kaynaklar: Gazze'ye İnsani Yardım İçin Uluslararası İnisiyatif Gerekiyor

Yunan Diplomatik Kaynaklar: Gazze\'ye İnsani Yardım İçin Uluslararası İnisiyatif Gerekiyor

Yunan diplomatik kaynaklar, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması ve altyapının sağlanması gerekliliğini vurgulayarak bunun için uluslararası bir inisiyatife ihtiyaç duyulduğunu belirtti. İsrail'in saldırıları nedeniyle açlık ve susuzluk gibi temel sorunlarla mücadele eden Filistin'e insani yardım gerekliliğinin altını çizen kaynaklar, Gazze'ye yönelik insani yardım için daha çok koridor açılması ve uluslararası inisiyatif alınması gerektiğini kaydetti. Ayrıca, Yunanistan'ın Kızıldeniz'deki durumun seyrüsefer güvenliğini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği misyonunda yer alma niyetinin olduğu ve Türkiye ile Yunanistan arasında ikili ticaret ve yatırımlar açısından büyük bir potansiyel olduğu belirtildi.

01.02.2024 15:45
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Yunan diplomatik kaynaklar, Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması ve altyapının sağlanması gerekliliğini vurgulayarak bunun için uluslararası bir inisiyatife ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kaynaklar, "güvenli liman" olmaması nedeniyle insani yardımın Gazze'ye ulaştırılmasında büyük zorluklar yaşandığını vurguladı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle açlık ve susuzluk gibi temel sorunlarla mücadele eden Filistin'e insani yardım gerekliliğinin altını çizen kaynaklar, Gazze'ye yönelik insani yardım için daha çok koridor açılması ve bu konuda uluslararası inisiyatif alınması gerektiğini kaydetti.

Gazze'deki temel altyapının uğradığı büyük zarara işaret eden kaynaklar, Gazze halkının kendi topraklarından ayrılmaması ve yeni göç akınlarının oluşmaması için de bu altyapının yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

Kızıldeniz'de Yunanistan'ın rolü

Diplomatik kaynaklar, Yunanistan'ın, Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırılarıyla mücadeleye yönelik Avrupa Birliği (AB) misyonunda yer alma ve Avrupa operasyonunun yönetimini üstlenme niyetinin seyrüsefer güvenliğini sağlamak amaçlı olduğunu belirterek Yunanistan'ın, bu pozisyonda saldırgan bir rol üstlenmeyeceğini bildirdi.

Deniz ticareti yapan çok sayıda Yunan gemisinin de Kızıldeniz'deki durumdan olumsuz etkilendiğini vurgulayan kaynaklar, bu nedenle, deniz ticaretinde taşıma ücretleri, gemi sigortaları gibi girdilerin arttığına ve bunun sonucunda dünya genelinde ürün fiyatlarında da artış meydana gelebileceğine işaret etti.

Türk-Yunan ilişkileri

Yunan diplomatik kaynaklar, şu an Türkiye ve Yunanistan arasında ikili ticaret ve karşılıklı yatırımlar açısından büyük bir potansiyel olduğuna işaret ederek her iki ülkedeki yatırımcıların da karşılıklı yatırımlara büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Yunanistan'ın Doğu ve Orta Avrupa ulaşımında da bir köprü rolü oynayabileceğini ifade eden kaynaklar, yakın zamanda Yunanistan ve Türkiye arasındaki yatırım fırsatlarını artırmaya yönelik çalışmalarla ilgili açıklamaların yapılacağını da kaydetti.

Kaynak: AA

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Filistin, İsrail, Gazze, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunan Diplomatik Kaynaklar: Gazze'ye İnsani Yardım İçin Uluslararası İnisiyatif Gerekiyor - Son Dakika
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