Yunanistan'ın milli günü Ankara'da kutlandı

Yunanistan'ın milli günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis'in ev sahipliğinde başkentte bir otelde düzenlenen resepsiyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Ersoy, iki ülke milli marşlarının okunmasının ardından yaptığı konuşmada, etkinlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki "olumlu ivmeden" memnuniyet duyulduğunu aktaran Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aralık 2023'te Atina'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve Yunanistan Başbakanı (Kiryakos) Miçotakis'in Mayıs 2024'te Ankara'ya yaptığı ziyaret başarılı bir şekilde geçti. Dışişleri bakanlıklarımız arasındaki ikili diyalog mekanizmaları ivme kazandı." dedi.

Ersoy, ekonomik ilişkilerin pozitif gündem bakımından önem taşıdığını vurgulayarak, bu konuda yapılan çalışmalara değindi.

İki ülke halklarının birbirlerini daha iyi tanımaları için turizmin de yardımıyla kültürel bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, bu doğrultuda Yunanistanlı mevkidaşları ile temaslarının artarak sürdüğünü belirtti.

Ersoy, 2024'te iki ülke arasındaki turizm rakamlarının rekor düzeye ulaştığına işaret ederek, Yunanistan'da 2019'da ele geçirilen Türkiye kökenli sikkelerin teslim alındığını ve böylece UNESCO sözleşmesi hükümleri ve kültür varlığı kaçakçılığına yönelik ikili anlaşma çerçevesinde, Yunanistan'dan Türkiye'ye ilk defa bir eser iadesi gerçekleşmiş olduğunu hatırlattı.

İki ülke arasındaki olumlu ilişkilerin uluslararası alandaki işbirliğinin de gelişmesine yardımcı olduğunun altını çizen Ersoy, "Yunanistan'ın BM Güvenlik Konseyi 2025-2026 dönemi üyeliğine adaylığını memnuniyetle destekledik." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Yunanistan ile her düzeyde yapıcı ve samimi diyaloğun devam ettirilmesinin hedeflendiğini kaydederek, 2023'te Atina'da imzalanan bildirgenin ikili ilişkilerde olumlu havayı sürdürme konusundaki iradeyi yansıttığına dikkati çekti.

Bunun her iki ülke ve tüm bölge için yararlı olacağına inanıldığı vurgusunu yapan Ersoy, daha güçlü, daha barışçıl ve daha umut dolu bir geleceğe adım atma dileğinde bulundu.

İki ülke arasında 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefi

Büyükelçi Bizakis de iki ülke liderlerinin "gerginliklerden uzak, komşu olarak yaşamanın yollarını keşfetmeye devam etme kararı verdikleri" çok özel bir noktada milli günün kutlandığını söyledi.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin her iki ülkenin modern tarihinde önemli bir bölümü teşkil ettiğini dile getiren Bizakis, iki ülke arasında belirli işbirliği alanları içeren somut bir yol haritasının oluşturulduğunu belirtti.

Bizakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmaya yönelik ilerlediğini kaydetti.

Yunan adalarında kapıda vize uygulamasını hatırlatan Bizakis, bu programın sonuçlarının ve iki ülke arasındaki turistik ziyaretlerin halktan halka bağların önemli olduğunu ve dostluk köprüsünün oluşturulabileceğini teyit ettiği değerlendirmesini yaptı.

Resepsiyon yemek ikramıyla sona erdi.