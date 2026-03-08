Yunanistan, Orta Doğu'dan 1039 Vatandaşını Tahliye Etti

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Yunanistan, Orta Doğu ülkelerindeki 1039 vatandaşının tahliyesini sağladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, pazar günleri yaptığı haftalık değerlendirmede, saldırılar sonrası Orta Doğu ülkelerinde mahsur kalan vatandaşlarının dönüşüne ilişkin bilgi verdi.

Miçotakis'in paylaştığı verilere göre son 5 günde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve ilgili konsolosluklarla büyükelçiliklerin işbirliği sonucu Katar, Kuveyt, Bahreyn, İsrail, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filistin'den vatandaşlar ile aile fertlerinin olduğu 1039 kişi ülkelerine getirildi.

Geri dönüşler için Dışişleri Bakanlığı bütçesinden kiralanan uçaklar ile kara ulaşım araçlarının kullanıldığını belirten Miçotakis, tahliyelerde "C-130" tipi askeri uçaklardan da yararlanıldığını bildirdi.