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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı: Yunanistan AB değerlerine saygı göstermeli - Son Dakika
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı: Yunanistan AB değerlerine saygı göstermeli

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu, Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkler lehine verdiği kararları 15 yılı aşkın süredir uygulamadığını belirterek, ülkenin AB değerlerine, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerine tam saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Habipoğlu, Yunanistan'da hukuk devletinin gerilediğini ve hukukun üstünlüğü ilkesinin hiçe sayıldığını vurguladı. Yunanistan'ın Türk azınlığın derneklerini kapatması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamaması tepkilere neden oluyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı: Yunanistan AB değerlerine saygı göstermeli
23.01.2024 - 21:05,
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkler lehine verdiği kararları 15 yılı aşkın süredir ısrarla uygulamadığını belirterek, "Ülkemiz, artık bahaneleri ve inkar siyasetini terk etmeli, üyesi olduğu AB değerlerine, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerine tam saygı göstermelidir." dedi.

Habipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Sophia in't Veld'in, "Yunanistan'da hukuk devleti hızla geriliyor." sözlerine destek verdi.

Yunanistan'da başbakan dahil olmak üzere iktidar partisine mensup siyasetçilerin, Avrupa'dan gelen eleştirileri inkar ettiğini belirten Habipoğlu, 1981'de AB'ye üye olan Yunanistan'ın hukukun üstünlüğü ilkesini hiçe saydığını vurguladı.

Habipoğlu, Batı Trakya'da isimlerinde "Türk" kelimesi bulunduğu için kapatılan dernekleri hatırlattı.

Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türk toplumunun dernekleriyle ilgili üç kararını 15 yılı aşkın süredir ısrarla uygulamadığını aktaran Habipoğlu, "Ülkemiz, artık bahaneleri ve inkar siyasetini terk etmeli, üyesi olduğu AB değerlerine, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerine tam saygı göstermelidir." ifadelerini kullandı.

Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı dernekleri, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kurulduğu iddiasıyla faaliyetlerine izin vermemiş ve kapatmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ise Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11'inci maddesini ihlal ettiğine hükmetmişti.

Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk azınlığınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulan davalarda mahkum edildiği kararları 15 yıldır uygulamaması azınlık temsilcileri tarafından tepkilere neden oluyor.

Sophia in't Veld, 17 Ocak'ta Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, "Yunanistan'da hukuk devleti hızla geriliyor ve basın özgürlüğü feci durumda. Hukuk devleti erozyonu ve siyasi kontrol tüm hükümet sektörlerini sarmış durumda. Bağımsız denetim organları etkisizleştiriliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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