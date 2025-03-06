Yunus'tan Hasina'ya 'Kasırga' Benzeri Eleştiri - Son Dakika
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Yunus'tan Hasina'ya 'Kasırga' Benzeri Eleştiri

Geçici hükümet başkanı Yunus, Hasina dönemini 16 yıllık kasırga olarak değerlendirdi.

06.03.2025 14:17
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Bangladeş'te geçici hükümete "başdanışman" sıfatıyla başkanlık eden Muhammed Yunus, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid dönemini, "16 yıllık bir kasırga"ya benzetti.

BBC'ye konuşan Yunus, Hasina yönetimi ve sonrasına ilişkin, "Sanki 16 yıldır korkunç bir kasırga olmuş ve biz de parçaları toplamaya çalışıyormuşuz gibi..." değerlendirmesini yaptı.

Görevi devralması istendiğinde "şaşkına döndüğünü" söyleyen Yunus, "Hükümete liderlik edeceğimden haberim yoktu." dedi.

Yunus, bu konuda daha önce deneyiminin bulunmadığını ifade ederek başkanlık görevinin üstesinden gelmesinin ardından hukuk ve düzeni yeniden tesis etmenin ve ekonomiyi düzeltmenin öncelikleri olduğunu ekledi.

Hasina'nın partisi Avami Birliğinin seçimlere katılmasının kendi kararları olduğunu belirten Yunus, seçimlere kimin katılacağına, seçim komisyonunun karar verdiğini kaydetti.

Yunus, seçimlerin Aralık 2025 ila Mart 2026 tarihlerinde yapılmasını planlandığını aktarırken seçim tarihinin, reformların uygulanma hızına bağlı olduğunun altını çizdi.

Bangladeş'te 2024'te düzenlenen protestolardaki olaylara değinen Yunus, olayları "tam bir düzensizlik" olarak tanımlarken mevcut durumun da iyiye gitmediğine işaret etti.

Yunus, BBC tarafından Avami Birliği üyelerinin Bangladeş'in kendileri için güvenli olmadığı yönündeki iddiaları sorulduğunda ise "Bir mahkeme var, bir yasa var, bir polis karakolu var, gidip şikayet edebilirler, şikayetlerini kayda geçirtebilirler." dedi.

Trump hükümetinin dış yardımları durdurma kararına ilişkin de "Bu, onların kararı." değerlendirmesini yapan Yunus, ABD'den gelen dış yardımların, yolsuzlukla mücadele gibi konularda çok işe yaradığını kaydetti.

Bangladeş'te ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından, Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olaylarının artarak devam ettiği sırada dönemin Başbakanı Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Bangladeş'te 15 Ağustos 2024'te eski Başbakan Hasina'nın da aralarında bulunduğu üst düzey 10 yetkili hakkında, gösteriler sırasında "soykırım ve insanlığa karşı suç" işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve Hasina hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Muhammed Yunus, İnsan Hakları, Bangladeş, Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunus'tan Hasina'ya 'Kasırga' Benzeri Eleştiri - Son Dakika

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