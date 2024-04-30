Yunusemre Belediye Başkanı lüks makam odasını satacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yunusemre Belediye Başkanı lüks makam odasını satacak

Geniş Video İzle

Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban, AKP'li eski başkan Mehmet Çerçi'nin yaptırdığı lüks makam odasını satacaklarını ve mütevazi bir makam odası oluşturacaklarını açıkladı.

30.04.2024 10:04  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA)- Manisa'nın Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban, AKP'li eski başkan Mehmet Çerçi'nin yaptırdığı lüks makam odasıyla ilgili "Bu oda birkaç ay daha böyle kalır. Biz ortak akılla, arkadaşlarımızla bir araya gelerek belediyeye bir kuruş ek bir yük getirmeden bunun bir formülünü bulacağız. Gerekirse bunları satacağız. ve mütevazi bir makam odasını hep birlikte oluşturup halkımızın, kamuoyunun hizmetine sunacağız" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban, AKP'li eski başkan Mehmet Çerçi'nin yaptırdığı lüks eşyaların bulunduğu makam odası hakkında ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Lüks makam odasının eşyalarını gerekirse satacaklarını belirten Balaban, şunları söyledi:

"Yunus Emre Belediye Başkanlığı'nın makam odası Türkiye'de gündem oldu. Cumartesi günü Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bizi ziyaret etti, bundan büyük bir onur duyduk. Bu oda birkaç ay daha böyle kalır. Biz ortak akılla, arkadaşlarımızla bir araya gelerek belediyeye bir kuruş ek bir yük getirmeden bunun bir formülünü bulacağız. Gerekirse bunları satacağız. ve mütavazi bir makam odasını hep birlikte oluşturup halkımızın, kamuoyunun hizmetine sunacağız. ve bu oda benim mazbatayı aldığım 4 Nisan 2024 tarihinde beri tüm halka açık. Bayramlaşmaları, kabulleri burada yaptım. On binlerce insan burayı ziyaret etti. ve bunu da gördüler. Bizler bu süreçten sonra belediyenin imkanlarını halk için kullanacağız. İsraftan, şatafattan, lüksten tamamen uzak duran bir tarzda bu belediyeyi halkla birlikte yöneteceğiz."

Yunusemre Belediye Başkanı lüks makam odasını satacak
Kaynak: ANKA

Musa Semih Balaban, Mehmet Çerçi, Yunusemre, Balaban, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediye Başkanı lüks makam odasını satacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:49 Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi Fahiş fiyatlar sonrası bakanlık neşteri vurdu! 8 firmaya ceza kesildi, ihracata kısıtlama getirildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
08:12 Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı’nın onayı zorunlu hale getirildi Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı zorunlu hale getirildi
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:31 Lewandowski eski günlerine döndü 6 gollü çılgın maçın galibi Barcelona Lewandowski eski günlerine döndü! 6 gollü çılgın maçın galibi Barcelona
09:28 Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu Elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında kurşun ve uranyum bulundu
09:03 Arda Güler’e “Süper Lig’de en çok beğendiğin futbolcu kim“ diye soruldu 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi Arda Güler'e "Süper Lig'de en çok beğendiğin futbolcu kim?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi
08:51 6 suç örgütü daha çökertildi Elebaşılar dahil 46 gözaltı 6 suç örgütü daha çökertildi! Elebaşılar dahil 46 gözaltı
08:47 Seda Bakan’ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu Yorum üstüne yorum yağıyor Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor
07:47 TBMM’de Anayasa mesaisi bugün başlıyor Kurtulmuş ilk olarak Özgür Özel ile görüşecek TBMM'de Anayasa mesaisi bugün başlıyor! Kurtulmuş ilk olarak Özgür Özel ile görüşecek
07:41 Nihal Candan’ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz Nihal Candan'ın tahliyesine müşteki avukatlarından itiraz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 10:21:19. #1.12#
SON DAKİKA: Yunusemre Belediye Başkanı lüks makam odasını satacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement