MHP'den: Terör Bitirilerek Şehitler Yaşatılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'den: Terör Bitirilerek Şehitler Yaşatılacak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, terörün Türkiye'nin kaderi olmadığını belirterek, 'Şehitlerimizin hatırası, terörün sonsuza kadar bitirilmesiyle yaşatılacaktır' dedi. Ayrıca Cumhur İttifakı'nın milli kale olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Şehitlerimizin hatırası, terörün sonsuza kadar sürmesiyle değil, terörün sonsuza kadar bitirilmesiyle yaşatılacaktır." dedi.

Yurdakul, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen MHP Antalya İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dünya haritalarının yeniden çizilmek istendiği, devletlerin açıkça tehdit edildiği, terör örgütlerinin vekalet ordusu gibi kullanıldığı sert bir zamanın içinde bulunulduğunu söyledi.

Türkiye'nin yakın çevresinde savaş, işgal, parçalanmış devletler, yerinden edilmiş milyonlar ve geleceği çalınmış çocuklar olduğunu ifade eden Yurdakul, Türkiye'nin ise bütün bunların ortasında ayakta kalmayı başaran, kendi kararını kendi veren, başkentini başka ülkelerin talimat merkezine çevirmeyen bir devlet olarak durduğunu belirtti.

Terörün, Türkiye'nin kaderi olmadığını ve kardeş kavgasının bu coğrafyanın değişmez yazgısı olmadığını vurgulayan Yurdakul, şöyle konuştu:

"Türkiye terörü yenebilecek, terörizmi bitirebilecek kudrete de devlet aklına da milli iradeye de sahiptir. Terörsüz Türkiye derken hafızamızı silmiyoruz. Bizim baş tacımız olan şehitlerimiz ve gazilerimiz ile vatan için, millet için uğraşıyoruz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği hedefi tamamlamak istiyoruz. Bayrağın özgürce dalgalandığı, vatanın bölünmediği, çocukların korkusuzca büyüdüğü güçlü bir Türkiye için. Şehitlerimizin hatırası, terörün sonsuza kadar sürmesiyle değil, terörün sonsuza kadar bitirilmesiyle yaşatılacaktır. Bunun başka bir izahı yoktur. Silah bırakılacaktır. Terör bütün unsurlarıyla feshedilecektir. Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okuma devri kapanmıştır."

Yurdakul, Cumhur İttifakı'nın bir tören ortaklığı olmadığını, Türkiye'nin ateş çemberinden geçtiği bir dönemde oluşmuş milli bir kale olduğunu söyledi.

MHP'nin bu ittifakın kenarında duran, başkalarının belirlediği gündemi takip eden bir siyasi yapı olmadığını vurgulayan Yurdakul, şunları kaydetti:

"MHP fikriyle, kadrolarıyla, tarihiyle ve liderinin belirleyici iradesiyle siyasetin merkezindedir. Türkiye'nin kritik meselelerinde yön gösteren bir kuvvettir. Devletin zor zamanlarında denge sağlayan bir iradedir. Bugün Terörsüz Türkiye konuşuluyorsa bunun siyasi kapısını açan Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bu gerçekleri şeffaflıkla, eğip bükmeden, anlaşılır ve sade bir dille milletimizin ayağına giderek anlatacağız. Çünkü MHP'nin siyasi ağırlığı, başkalarının takdirine muhtaç değildir."

Kongrede yapılan başkanlık seçimlerine tek listeyle gidilirken, mevcut başkan Sadullah Güneş, geçerli oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Kongreye MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Sadullah Güneş, Türkiye, Antalya, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP'den: Terör Bitirilerek Şehitler Yaşatılacak - Son Dakika

Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor Son hali dikkat çekti “Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor

17:53
Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı
17:45
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
17:33
Acun Ilıcalı’nın locasına yine engel 20 kişilik güvenlik ekibi bekledi
Acun Ilıcalı'nın locasına yine engel! 20 kişilik güvenlik ekibi bekledi
16:21
Derbide hayatını kaybetmişti Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı
Derbide hayatını kaybetmişti! Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı
16:16
Trump’ın yeni saçları şaşkına çevirdi Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü
Trump'ın yeni saçları şaşkına çevirdi! Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü
14:51
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 18:18:52. #7.13#
SON DAKİKA: MHP'den: Terör Bitirilerek Şehitler Yaşatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement