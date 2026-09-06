MHP'den: Terör Bitirilerek Şehitler Yaşatılacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Şehitlerimizin hatırası, terörün sonsuza kadar sürmesiyle değil, terörün sonsuza kadar bitirilmesiyle yaşatılacaktır." dedi.

Yurdakul, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen MHP Antalya İl Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dünya haritalarının yeniden çizilmek istendiği, devletlerin açıkça tehdit edildiği, terör örgütlerinin vekalet ordusu gibi kullanıldığı sert bir zamanın içinde bulunulduğunu söyledi.

Türkiye'nin yakın çevresinde savaş, işgal, parçalanmış devletler, yerinden edilmiş milyonlar ve geleceği çalınmış çocuklar olduğunu ifade eden Yurdakul, Türkiye'nin ise bütün bunların ortasında ayakta kalmayı başaran, kendi kararını kendi veren, başkentini başka ülkelerin talimat merkezine çevirmeyen bir devlet olarak durduğunu belirtti.

Terörün, Türkiye'nin kaderi olmadığını ve kardeş kavgasının bu coğrafyanın değişmez yazgısı olmadığını vurgulayan Yurdakul, şöyle konuştu:

"Türkiye terörü yenebilecek, terörizmi bitirebilecek kudrete de devlet aklına da milli iradeye de sahiptir. Terörsüz Türkiye derken hafızamızı silmiyoruz. Bizim baş tacımız olan şehitlerimiz ve gazilerimiz ile vatan için, millet için uğraşıyoruz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği hedefi tamamlamak istiyoruz. Bayrağın özgürce dalgalandığı, vatanın bölünmediği, çocukların korkusuzca büyüdüğü güçlü bir Türkiye için. Şehitlerimizin hatırası, terörün sonsuza kadar sürmesiyle değil, terörün sonsuza kadar bitirilmesiyle yaşatılacaktır. Bunun başka bir izahı yoktur. Silah bırakılacaktır. Terör bütün unsurlarıyla feshedilecektir. Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okuma devri kapanmıştır."

Yurdakul, Cumhur İttifakı'nın bir tören ortaklığı olmadığını, Türkiye'nin ateş çemberinden geçtiği bir dönemde oluşmuş milli bir kale olduğunu söyledi.

MHP'nin bu ittifakın kenarında duran, başkalarının belirlediği gündemi takip eden bir siyasi yapı olmadığını vurgulayan Yurdakul, şunları kaydetti:

"MHP fikriyle, kadrolarıyla, tarihiyle ve liderinin belirleyici iradesiyle siyasetin merkezindedir. Türkiye'nin kritik meselelerinde yön gösteren bir kuvvettir. Devletin zor zamanlarında denge sağlayan bir iradedir. Bugün Terörsüz Türkiye konuşuluyorsa bunun siyasi kapısını açan Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bu gerçekleri şeffaflıkla, eğip bükmeden, anlaşılır ve sade bir dille milletimizin ayağına giderek anlatacağız. Çünkü MHP'nin siyasi ağırlığı, başkalarının takdirine muhtaç değildir."

Kongrede yapılan başkanlık seçimlerine tek listeyle gidilirken, mevcut başkan Sadullah Güneş, geçerli oyların tamamını alarak yeniden başkan seçildi.

Kongreye MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı.