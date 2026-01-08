Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

08.01.2026 13:18  Güncelleme: 14:21
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Adana'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Demirçalı, gazetecilerin toplumun doğru bilgilendirilmesindeki önemine vurgu yaptı ve tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Adana'da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Demirçalı, düzenlenen kahvaltılı programda basın mensuplarıyla buluştu. Programa Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şube Başkanı Engin Kanber, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Adana Şube Başkanı Mustafa Boz ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Programda konuşan Demirçalı, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde üstlendiği önemli role dikkati çekerek, tüm basın çalışanlarının gününü kutladı.

Basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Demirçalı, gazetecilerin toplumun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yaptığını dile getirdi. Gazetecilerin halkın gözü, kulağı ve sesi olarak çok önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Demirçalı, zor şartlar altında, fedakarlık ve cesaretle yerine getirilen bu görevin her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.

Yerel yönetimler olarak basını her zaman önemli bir paydaş olarak gördüklerini dile getiren Demirçalı, şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışının en önemli güvencelerinden birinin güçlü ve özgür basın olduğunu belirterek, görev süresi boyunca basın mensuplarıyla karşılıklı saygı ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Esendemir ise gazetecilere verdiği destek ve daveti dolayısıyla Demirçalı'ya teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Ali Demirçalı, Politika, Yüreğir, Güncel, Adana, Son Dakika

