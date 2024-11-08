Atatürk'ü 86. Yılında Anma Mesajı

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(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bizler de devlet ve millet olarak onun 'En Büyük Eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere eserlerine sahip çıkıp, onun fikirleri ışığında el birliği ile ülkemizi daha ileri seviyelere getirmek için durmaksızın çalışacağız. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlayışımızın 86'ncı yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyorum" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran büyük bir liderin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde onu bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz.

Engin ileri görüşlülüğü, dünya gerçeklerini iyi bilmesi, insani değerlere verdiği önem, düşüncelerindeki evrensel boyut Atatürk'ü hiç şüphesiz insanlığın tarih boyunca yetiştirdiği dünyanın en önemli liderlerinden biri yapmıştır.

Hayatını ülkesine ve milletine adayan Atatürk, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güç ve destekle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna liderlik etmiştir.

Türk milletinin istiklaline ve istikbaline adanan 57 yıllık ömrün sona erdiği 10 Kasım'ı bir matem günü olmanın ötesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, eserlerini ve fedakarlıklarını anlama günü olarak idrak ediyoruz.

Bağımsızlık savaşımızın önderi, eşsiz kahraman Gazi Mustafa Kemal Atatürk, daima Türk milletinin gönlünde yaşayacak, omuz omuza mücadele ettiği silah arkadaşları ve İstiklal Savaşımızın kahraman şehit ve gazileri hiçbir zaman unutulmayacaktır.

Bizler de devlet ve millet olarak onun 'En Büyük Eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere eserlerine sahip çıkıp, onun fikirleri ışığında el birliği ile ülkemizi daha ileri seviyelere getirmek için durmaksızın çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, çağdaş Türkiye'nin mimarı Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlayışımızın 86'ncı yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle anıyorum."