Yüreğir Belediyesi'nden Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüreğir Belediyesi'nden Engelliler Günü Etkinliği

Geniş Video İzle

Yüreğir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikle engelli bireylerle bir araya geldi. Başkanı Ali Demirçalı, programda engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

03.12.2024 13:36  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler için özel bir etkinlik düzenledi.

Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yüreğir Kültür Merkezi'nde kutlama programı gerçekleştirdi. Programa, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Kahvaltı ikramı ile başlayan programda şiirler okundu, şarkılar söylendi. Masaları tek tek gezerek engelli bireylerle yakından ilgilenen Başkan Demirçalı, özel konuklarıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi, hediyeler takdim etti. Engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Demirçalı, "Engelli bireylerimiz bizim baş tacımız. Sadece bir gün değil her zaman yanlarındayız. Toplum olarak dayanışma ve sevgiyle her engeli birlikte aşabileceğimize inanıyorum" dedi.

Başkan Demirçalı, engelli bireylerin toplumsal hayata aktif bir şekilde katılım gösterebilmeleri için gerekli desteklerin sağlanmasının önemine dikkati çekerek, bu anlamlı günde tüm engelli bireylerin yanında olduklarını dile getirdi.

Demirçalı, engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çeşitli projeler ve hizmetler sunduklarını belirterek, toplumda engellilik konusundaki farkındalığın artırılmasın gerektiğine vurgu yaptı.

Yüreğir Belediyesi\'nden Engelliler Günü Etkinliği
Kaynak: ANKA

Dünya Engelliler Günü, Ali Demirçalı, Kültür Sanat, Yüreğir, Güncel, Aralık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi'nden Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
20:08 Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler
20:00 Kullanıcılara da duyuruldu WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan’dan veto Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan'dan veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 15:33:12. #1.12#
SON DAKİKA: Yüreğir Belediyesi'nden Engelliler Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.