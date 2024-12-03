Yüreğir Belediyesi\'nden Engelliler Günü Etkinliği

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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler için özel bir etkinlik düzenledi.

Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yüreğir Kültür Merkezi'nde kutlama programı gerçekleştirdi. Programa, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı, başkan yardımcıları, birim müdürleri, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

Kahvaltı ikramı ile başlayan programda şiirler okundu, şarkılar söylendi. Masaları tek tek gezerek engelli bireylerle yakından ilgilenen Başkan Demirçalı, özel konuklarıyla sohbet edip fotoğraf çektirdi, hediyeler takdim etti. Engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Demirçalı, "Engelli bireylerimiz bizim baş tacımız. Sadece bir gün değil her zaman yanlarındayız. Toplum olarak dayanışma ve sevgiyle her engeli birlikte aşabileceğimize inanıyorum" dedi.

Başkan Demirçalı, engelli bireylerin toplumsal hayata aktif bir şekilde katılım gösterebilmeleri için gerekli desteklerin sağlanmasının önemine dikkati çekerek, bu anlamlı günde tüm engelli bireylerin yanında olduklarını dile getirdi.

Demirçalı, engelli vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çeşitli projeler ve hizmetler sunduklarını belirterek, toplumda engellilik konusundaki farkındalığın artırılmasın gerektiğine vurgu yaptı.