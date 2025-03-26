Yüreğir Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Mama Desteği ve Barınak Müjdesi

(ADANA)- Yüreğir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları için mama desteğini sürdürüyor. Düzenlenen törenle 150 paket mama, hayvan dostu derneklere dağıtıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilçeye barınak müjdesi verdi.

Yüreğir Belediyesi, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED), Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAYKO), Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO), Canlıları Koruma Platformu (CANKOP) ve Yüreğir Güçlü Yürekler Hayvan Hakları üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle mama yardımında bulundu.

Her biri 15 kilodan oluşan 150 paket mamayı Belediye Başkanı Ali Demirçalı'dan teslim alan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkanı ve DOHAYKO Genel Sekreteri Nesrin Çıtırık, destekleri dolayısıyla Başkan Demirçalı'ya teşekkür etti.

"Desteklerimiz devam edecek"

Başkan Demirçalı, "Bugüne kadar imkanlarımız ölçüsünde sokak hayvanlarımıza sahip çıkan dernek yöneticilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Can dostlarımızın aç kalmaması için kendi oluşturduğumuz besleme noktalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla da mama desteği sağlıyoruz. Mama Üretim Projemiz kapsamında da bugüne kadar 10 ton mama üretimi sağladık. Bu kapsamdaki desteklerimiz devam edecek" dedi.

Hayvanseverlere barınak müjdesi de veren Demirçalı, "Milli Emlak Genel Müdürlüğü, ilçemizde 9 buçuk dönüm bir araziyi barınak ve kısırlaştırma merkezi yapmamız üzere belediyemize tahsis etti. Çok yakında Türkiye'ye örnek olacak bir barınağı ilçemize kazandıracağız" diye konuştu.