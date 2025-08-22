Yüreğir'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yüreğir'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü

22.08.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Yüreğir'de tabancayla vurulan Muhammet Kaçar hastanede hayatını kaybetti. Fail aranıyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

19 Mayıs Mahallesi'nde dün gece, Muhammet Kaçar henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaçar, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Muhammet Kaçar, Politika, Güvenlik, Olaylar, Yüreğir, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Polis, adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
Nijerya’da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti Nijerya'da 7 köye saldırı: 15 çiftçi hayatını kaybetti
Baba Güran, Narin’in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu Baba Güran, Narin'in kabri başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit’ten dikkat çeken hamle Evlilik krizi iddialarının ardından Burak Özçivit'ten dikkat çeken hamle

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 10:58:33. #7.11#
SON DAKİKA: Yüreğir'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.