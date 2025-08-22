Yüreğir'de Silahlı Saldırı: Bir Ölü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
19 Mayıs Mahallesi'nde dün gece, Muhammet Kaçar henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu vurularak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaçar, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
