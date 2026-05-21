Yurt Dışına Çıkacaklar İçin Cezalar Ödenmeli

21.05.2026 16:41
Edirne Valisi Sezer, yurt dışına çıkacakların trafik cezalarını önceden ödemeleri gerektiğini duyurdu.

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlar için trafik cezalarının ödenmesine ilişkin bu yıl yeni düzenleme yapıldığını belirterek, "Vatandaşlarımızın trafik cezası veya ücretli yollarla ilgili ödenmemiş borçları varsa, sınıra gelmeden internet bankacılığı üzerinden ya da uygun bir yerde bunları ödemelerini rica ediyoruz. Çok sayıda vatandaşımızın giriş ve çıkış yaptığı bir yerde, bir dakikalık oyalanma bile inanılmaz kuyruklara sebebiyet veriyor" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ile Bulgaristan'dan gelen heyet ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile 22 Haziran ile 15 Eylül tarihleri arasında yaşanacak gurbetçi sezonunda iki ülke arasındaki sınır kapılarında yaşanacak yoğunluk nedeniyle alınacak tedbirleri görüştü. Bulgar yetkililerle yapılan toplantının ardından Kapıkule'de açıklama yapan Vali Sezer, yoğunluğun Türkiye ve Bulgaristan tarafının koordineli çalışmasıyla yönetilebileceğini söyledi.

'GEÇEN SEZON 4 MİLYON 786 BİN YOLCU GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPTI'

2025 yılı gurbetçi sezonu verilerini paylaşarak sınır kapılarındaki yolcu hareketliliğine dikkat çeken Sezer, "Geçen yıl bu sezonda yaklaşık 1 milyon 209 bin araç giriş ve çıkışı oldu. Günlük ortalamaya vurduğumuzda 14 bin aracın işlem gördüğü bir tablodan bahsediyoruz. Yolcu hareketliliğine baktığımızda ise sezon boyunca 4 milyon 786 bin yolcu giriş-çıkış yaptı. Bu da günlük ortalama 55 bin civarında yolcu demek. Bu çok büyük bir rakam. Bunları yönetmek sadece Türkiye'nin değil, karşı tarafın da aynı şekilde alacağı tedbirlerle mümkün. İçişleri ve Ticaret Bakanlarımızın yönlendirmeleri doğrultusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

KANGREN OLAN PROBLEM ÇÖZÜLDÜ; 300 İLAVE PERSONEL GÖREVDE

Uzun yıllardır süren bekleyiş süresi problemini geçtiğimiz yıl ortaklaşa alınan tedbirlerle aştıklarını söyleyen Sezer, "Geçen yıl Türkiye'ye girişlerde ortalama bekleme süremiz 52 dakikaydı. Yıllardır kangren olmuş olan bir problemi çözdük. Türkiye'den çıkışta da bu süreyi ortalama 39 dakikaya indirme imkanımız oldu. Ticaret ve İçişleri Bakanlıklarımızın ilave personel görevlendirmesi ile bu yaz da kendi personelimiz dışında yaklaşık 300 ilave personel yaz boyunca hizmet vermeye devam edecek" diye konuştu. Vali Sezer, gurbetçilerin ve tatilcilerin yoğunluğa göre hareket etmesi açısından canlı kameralar ile izleme imkanları olacağını belirterek, "Haziran ayı itibarıyla kapılardaki canlı kamera görüntülerini paylaşmaya başlayacağız. Vatandaşlarımız ve gurbetçilerimiz hangi kapı daha müsaitse, sıra beklememek adına oraya gitme imkanı bulacak" dedi.

'YENİ SİSTEMİN BEKLEME SÜRELERİNİ ETKİLEYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ'

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne dahil olmasıyla birlikte sınırda yüz tanıma ve parmak izi alma sistemine geçildiğini aktaran Vali Sezer, bu durumun bekleme sürelerine olası etkilerini de görüştüklerini belirtti. Sezer, "Bu yeni sistemin bekleme sürelerini etkileyeceğini öngörüyoruz. Bununla ilgili ne tür tedbirler alınabileceğini de konuştuk. Bulgar muhataplarımız da kendi alanlarında bir görüşme gerçekleştirecek. Mobil cihazların artırılması dahil birçok tedbiri planlayacaklarını öngörüyoruz" diye konuştu.

YURT DIŞINA ÇIKACAKLARA UYARI

Yurt dışına çıkış yapacak vatandaşlar için trafik cezalarının ödenmesine ilişkin bu yıl uygulamaya giren yeni düzenlemeye değinen Sezer, "Vatandaşlarımızın trafik cezası veya ücretli yollarla ilgili ödenmemiş borçları varsa, sınıra gelmeden internet bankacılığı üzerinden ya da uygun bir yerde bunları ödemelerini rica ediyoruz. Çok sayıda vatandaşımızın giriş ve çıkış yaptığı bir yerde, bir dakikalık oyalanma bile inanılmaz kuyruklara sebebiyet veriyor. Eğer bu ödemeler sınıra gelmeden yapılırsa, burada hiçbir bekleme olmayacağını öngörüyoruz" dedi.

24 SAAT ESASLI ERKEN MÜDAHALE EKİPLERİ SAHADA

Sınır kapısı içerisinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek adına bu yıl ilk kez özel bir ekip kurulduğunu söyleyen Vali Sezer, "Bu sene bir diğer konumuz da erken müdahale ekipleri. Nerede bir tıkanıklık varsa, hangi birimi ilgilendiriyorsa onunla ilgili olarak 24 saat esasına göre çalışacak ekiplerimizi sahalarda görevlendirmiş olacağız" diye konuştu. Sezer, haziran ayının ortasından itibaren yoğun bir gurbetçi akını beklediklerini belirterek, yol boyunca tüm dinlenme istasyonlarında ve kritik noktalarda jandarma ve emniyet birimlerinin güvenlik ve trafik tedbirlerini şimdiden planladığını söyledi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
