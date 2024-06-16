Yurt dışından Edirne'ye gelen Müslüman öğrencilerin bayram heyecanı - Son Dakika
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Yurt dışından Edirne'ye gelen Müslüman öğrencilerin bayram heyecanı

Edirne'ye dört bir tarafından Türkiye'de okumak için gelen uluslararası öğrenciler, bütün kültürel farklılıklarına rağmen yeni giysiler, bayram ziyaretleri, tatlı ikramları gibi geleneklerle Kurban Bayramı heyecanını hep birlikte yaşadılar. Trakya Üniversitesine okuma için gelen öğrenciler Edirne'de bulunan Eski Camii'de kılınan bayram namazı sonrası bayramlaştı. Öğrenciler, farklı kültürlerden gelen diğer Müslüman öğrencilerle birlikte namaz kıldı ve camii avlusunda bayramlaşma etkinliği düzenledi. Bayramlaşan öğrenciler ayrıca Edirne Valisi Yunus Sezer ile de buluştu.

16.06.2024 13:54
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Yurt dışından Edirne'ye gelen Müslüman öğrencilerin bayram heyecanı

EDİRNE - Edirne'ye dört bir tarafından Türkiye'de okumak için gelen uluslararası öğrenciler, bütün kültürel farklılıklarına rağmen yeni giysiler, bayram ziyaretleri, tatlı ikramları gibi geleneklerle Kurban Bayramı heyecanını hep birlikte yaşadılar.

Trakya Üniversitesine okuma için gelen öğrenciler Edirne'de bulunan Eski Camii'de kılınan bayram namazı sonrası bayramlaştı. Kız ve erkek öğrenciler ülkelerinden uzakta farklı kültürdeki diğer Müslüman öğrenciler ile beraber namaz kıldılar ve bayramlaşma için camii avlusunda bir araya geldiler.

Suriye'den 2013 yılında okumak için gelen Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Salih Hasel, "Burda bayramlaşma için nir araya gelmek bizim için şok güzel oldu. Arkadaşlar ile nir araya gelerek bayramlaştık. 400 yıllık bir geçmiş olduğu için kültür ve inançlar aynı. Burada olmaktan mutluyum" dedi.

İlk defa ülkesinden uzakta bayram geçiren Cezayirli öğrenci Münir Mustafa, "Arkadaşlarımla bugün burada bayram namazı kıldık ve bayramlaştık. İlk defa ailem ve ülkemden uzakta burada bayramı geçiriyorum" diye konuştu.

Mısır'dan gelen Said Moad ise, "Herkesin bayramını en içten kutluyorum. Burada çok mutluyum, tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun" dedi.

Fas'tan gelen Zeynep Aliba, "Burada bayramlaşma için geldik. Tüm arkadaşlarıma bayram mübarek olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'tan gelen Hatice Tule ise, " Filistin'de yaşan insanlık dramına dikkat çekmek için bugun atkımız ile geldik ve bayram namazını kıldık. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.

Bir araya gelerek bayramlaşan öğrenciler, çıkışta ayrıca Edirne Valisi Yunus Sezer ile de bayramlaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yurt dışından Edirne'ye gelen Müslüman öğrencilerin bayram heyecanı - Son Dakika

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