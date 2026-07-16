Ne Yürüyüş ne de İstiklal! İşte Özgür Özel\'in kuracağı yeni partinin ismi

CHP’de kurultayın ardından yaşanan "mutlak butlan" tartışmaları ve hukuki süreç, partiyi bölünme eşiğine getirdi. Gazeteci Deniz Zeyrek, bugünkü köşe yazısında Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu yazdı. Kulis bilgilerine göre, yeni partinin adının doğrudan "Yeni Parti" olması planlanırken, logo çalışmaları için de üç ayrı ekibe sipariş verildi.

"CHP'DE OYALANMAYIN, YENİ YOLA ÇIKIN"

Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında kamuoyu algısının Özgür Özel lehine nasıl değiştiğini çarpıcı rakamlarla ortaya koydu. Sürecin başında Özel ve ekibine "CHP'de kalın, mücadele edin" diyenlerin oranının %80'lerde olduğunu belirten Zeyrek, gelinen noktada bu tablonun tamamen tersine döndüğünü yazdı: "Başlarda 'Partide kalın' diyenler yüzde 80’di. Birinci ayın sonunda yüzde 50’ye düştü. Son günlerde ise 'CHP’de kalın' diyenlerin oranı yüzde 20’nin altına düştü. Sokak, Özgür Özel'e artık 'Orada oyalanmayın, yeni bir yola çıkın' mesajı veriyor."

Bu hızlı kamuoyu değişimi üzerine Özgür Özel ve ekibi, milletvekilleri ile eski parti yöneticileriyle arka arkaya toplantılar düzenleyerek yeni parti kurma sürecine hız verdi.

PARTİNİN ADI BELLİ OLDU: YENİ PARTİ

Yeni kurulacak partinin ismi için ilk başlarda kulislere Yürüyüş, İstiklal ve Değişim Partisi gibi alternatifler yansıdı. Ancak günlük dildeki kullanım kolaylığı ve stratejik hedefler doğrultusunda sürpriz bir isim öne çıktı: "Yeni Parti".

Ekibin bu ismi seçmesindeki temel gerekçeler ise şöyle sıralandı:

Akılda kalıcı ve söylenişinin son derece kolay olması,

Doğrudan "değişim" mesajı içermesi,

İlerleyen süreçte yeniden CHP çatısı altına dönülmesi durumunda "Yeni CHP" algısını kolayca inşa edebilecek bir köprü görevi görmesi.

"YAZI OLSUN" DİYENLER İLE "SEMBOL" İSTEYENLER KARŞI KARŞIYA

İsim netleştikten sonra logo tasarımı için üç ayrı profesyonel merkeze sipariş verildi. Şirketlerin bu hafta içinde Özgür Özel ve ekibine sunum yapması bekleniyor. Ancak logo tasarımı konusunda parti kurmayları arasında tatlı bir fikir ayrılığı yaşanıyor:

Özgür Özel'in Talebi: Özel, profesyonel ekiplerden herhangi bir sembol içermeyen, sadece "YENİ PARTİ" ifadesinin yazı olarak ön planda olduğu, kırmızı ve beyaz renklerin ağırlıkta kullanılacağı bir tasarım istedi.

Kurmayların İtirazı: Ekipteki bazı isimler ise sembolsüz bir logonun, okuma yazması olmayan ya da yaşlı seçmenler için sandık başında zorluk çıkarabileceğini belirterek logoda mutlaka belirgin bir sembolün de yer alması gerektiğini savundu.