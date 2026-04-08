Yusuf Çelik'in Eşi: Gerçek Suçlular Bulunsun

08.04.2026 12:03
Kadriye Çelik, eşinin cinayetinde azmettiricilerin dışarıda olduğunu savundu ve adalet istedi.

15 yaşındaki şüphelilerin öldürdüğü PVC ustasının eşi: Azmettirme var, gerçek suçlular bulunsun

ADANA'da her ikisi de 15 yaşında olan suça sürüklenen 2 çocuk tarafından öldürülen PVC ustası Yusuf Çelik'in (39) eşi Kadriye Çelik (40), şüphelilerin tutuklandığını, ancak azmettiricilerin olduğunu öne sürdü. Gerçek suçluların bulunmasını isteyen Çelik, "Eşimin kardeşinin boşanma davası nedeniyle 8 ay önce evimize saldırı düzenlendi. Olayın büyümesinin ardından çıkan kavgada eşim tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tahliye olduktan 3 ay sonra ise eşim kız kardeşinin eşinin akrabaları tarafından azmettirilerek öldürülmüş olabilir" dedi.

Olay, 2 Mart'ta Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. PVC atölyesinde usta olarak çalışan Yusuf Çelik, motosikletle gelen H.H. (15) ve L.A.'nın (15) silahlı saldırısında yaralandı. Çelik, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Yusuf Çelik'in cenazesi, Mardin'e götürülüp, toprağa verildi. Polis ekipleri, saldırıda motosikleti kullanan H.H. ve silahı ateşleyen L.A.'yı Barbaros Mahallesi'nde yakaladı. Şüpheliler, Yusuf Çelik'in bir süre önce kendilerine küfrettiğini öne sürerek cinayeti işlediklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

8 AY ÖNCESİNDE KAVGA ETMİŞLER

Öte yandan cinayetin, 8 ay önce Yusuf Çelik'in kız kardeşi F.Ç.'nin eşiyle yaşadığı tartışma sonrası boşanma kararı almasının ardından ağabeyinin evine yerleşmesiyle başlayan husumet sonucu işlendiği öne sürüldü. 19 Ağustos 2025'te eşi E.Ç. ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle boşanma kararı alan F.Ç., ağabeyi Yusuf Çelik'in evine taşındı. Bu süreçte E.Ç. ve akrabalarının, F.Ç.'nin bulunduğu evin önüne gelmesiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşünce Yusuf Çelik ile kardeşi Zeynettin Çelik bıçakla 'Kasten adam yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 5 ay tutuklu kalan kardeşler tahliye edildi. 5 Ocak'ta tahliye olan Yusuf Çelik, kısa bir süre sonra öldürüldü.

'AZMETTİRENLER DIŞARIDA GEZİYOR'

Kadriye Çelik, eşi Yusuf Çelik'in öldürülmesine ilişkin olayın azmettiricileri olduğunu öne sürdüğü kişilerin hala dışarıda olduğunu söyleyerek, "8 ay önce eşimin kardeşinin boşanma davası yüzünden evimize geldiler. Boşanmasına müdahale etmek isteyen akrabalara karşı eşim, kız kardeşini savundu. Bunun üzerine evimize saldırdılar. Çıkan tartışmanın ardından kasten bıçakla yaralama suçundan eşim ve abisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak karşı taraftan hiç kimse tutuklanmadı. Olaydan 5 ay sonra eşim çalıştığı sırada kardeşinin eşinin akrabaları tarafından azmettiriciler aracılığıyla öldürüldü. Buna rağmen sadece ateş edenler tutuklandı, azmettiriciler hala dışarıda geziyor. Çünkü tutuklanan katil zanlısı çocukların bizimle yakından ya da uzaktan herhangi bir bağlantısı yok, aramızda bir husumet bulunmuyor" diye konuştu.

'EŞİMİ KATLETTİLER, ŞİMDİ DE GÖZDAĞI VERMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Çelik, olayı azmettiren kişilerin her gün evlerinin önünden geçtiğini ve sık sık karşılaştıklarını belirterek, "Eşimi öldürdükten sonra sürekli evimizin önünden geçip bizi gözetliyorlar. Kim olduklarını kestiremiyorum. Çocuklarımı okula götürmeye korkuyorum, nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Yolda sürekli onlarla karşılaşıyoruz. Devletimizden adalet istiyoruz, bunların yakalanmasını istiyoruz. 2 kişiyi hapse attılar, azmettiriciler dahil hepsinin yakalanmasını istiyoruz. Çocuklarımla birlikte rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
Baba hastanede, oğul camide Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Türkiye’nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti Türkiye'nin 40 yıllık zeytin firması konkordato ilan etti
Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık yanacak Arda Güler için son karar çıktı Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı
İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla ilgili açıklama İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
13:21
Fenerbahçe’den taraftarına büyük bir jest daha
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
11:49
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
11:41
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi Yeni tehditleri de var
100 milyonluk kundaklamayı bakın kim üstelendi! Yeni tehditleri de var
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
10:56
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv’i yerle bir etmek için harekete geçecek
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek
10:35
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
