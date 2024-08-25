Yusuf Dikeç'in viral olan pozuyla atıcılığa ilgi arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yusuf Dikeç'in viral olan pozuyla atıcılığa ilgi arttı

Yusuf Dikeç\'in viral olan pozuyla atıcılığa ilgi arttı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in viral olan pozuyla gündem olması atıcılığa ilgiyi de artırdı.

25.08.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in viral olan pozuyla gündem olması atıcılığa ilgiyi de artırdı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerinin yapıldığı Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de stant açtı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Türkiye'de üretilen silah ve teçhizatların tanıtıldığı stantları ziyaret edenler, burada görevli emniyet ve jandarma personelince bilgilendirildi.

Aileleriyle ziyaret ettikleri stantta güvenlik güçleriyle fotoğraf çektiren katılımcılar, asker ve polislere görevlerinde başarı diledi.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının kurduğu atış simülasyonu da en çok ziyaret edilen alanlardan biri oldu.

Dikeç'in dünyada büyük yankı uyandıran pozuyla daha bilinir hale gelen havalı tabanca atışını merak edenler, milli sporcu gibi poz vererek atış yaptı.

"Tüm dünyada büyük yankı uyandırdı"

Bursa'dan oğluyla gelerek kutlamalara katılan Tuğba Yurdakul, AA muhabirine, Dikeç'in kendine has atış stiliyle elde ettiği başarısının dünya gündeminde yer aldığını söyledi.

Dikeç'in stilinin tüm dünyada büyük yankı uyandırdığını ve bu spora merakı artırdığını belirten Yurdakul, şunları kaydetti:

"Yusuf Dikeç olimpiyatların en çok konuşulan sporcularından biri oldu. Onunla gurur duyduk. Biz de jandarmanın stadında onun gibi poz vererek atış yapmaya çalıştık. Bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasını istiyoruz. Çok faydalı oluyor. Çok mutlu olduk. Güzel zaman geçirdik. Stantlarda yerli üretim olan silahlarımızı görünce gurur duyduk. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı çalışmalarını sürekli takip ediyorum. Bu silahların bizim olması, her alanda kullanılması gurur verici."

"Yusuf Dikeç gururumuz oldu"

Katılımcılardan Furkan Sönmez de Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yoğun katılımla gerçekleştiğini ifade etti.

Paris'te gümüş madalya kazanan Dikeç'in viral olan atış pozunu çok beğendiğini dile getiren Sönmez, "Yusuf Dikeç gururumuz oldu. Başarısıyla bizi mutlu etti. Ülkemizin adını tüm dünyaya duyurdu. Bugün de jandarmanın standında atış simülasyonuna katıldık. Yusuf Dikeç gibi atış yapmaya çalıştık. Güvenlik güçlerimizin stantlarını gezdik. Yerli üretim silahlarımızı gördük. Görevli personel bizi bilgilendirdi. Gurur duyduk." diye konuştu.

Düzce'den gelen Hasan Kaldı ise "Jandarmamızın açtığı standı ziyaret ettik. Tarzıyla adını dünyaya duyuran Yusuf Dikeç'in pozuyla atış yaptık. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Buradaki etkinlikler de çok güzel organize edilmiş. Alanda çok güzel bir atmosfer var. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, bitlis, Gümüş, Paris, Spor, Güvenlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yusuf Dikeç'in viral olan pozuyla atıcılığa ilgi arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Günlerdir her yerde aranan minik Narin’in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
15:37 Amasya’nın 10 günlük suyu kaldı Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı
15:26 Jose Mourinho, Samet Akaydın’ın kalmasını istiyor Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:48 Başakşehir’de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı
14:47 Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 17:15:52. #1.12#
SON DAKİKA: Yusuf Dikeç'in viral olan pozuyla atıcılığa ilgi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement