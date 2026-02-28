Yusuf Tekin: "Ramazan Genelgesini Toplumun Yüzde 80'i, Cumhur İttifakı'nın Yüzde 98'i Destekliyor"

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Maarifin Kalbinde Ramazan" adıyla okullara gönderilen genelgeye ilişkin, "Toplumda genelgenin doğruluğuyla ilgili kanaat yüzde 78-80 bandında. Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenler arasında ise yüzde 100'e yakın, yüzde 98. Demek ki toplumun yüzde 78'i, yüzde 80'i burada ramazan ayındaki yardımlaşma, dayanışma, milli birlik duygularının çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yapılacak etkinlikleri destekliyorlar" dedi. Tekin, bu genelgeyi "laiklik meselesine taşımanın abes olduğunu" söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" adıyla etkinlikler yapılmasını öngören genelgesi ve bu genelgeye karşı yayınlanan bildiri hakkında konuştu.

"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisine karşı dava açtığını hatırlatan Tekin, "Genelge hükümlerine göre okullarımızda etkinlik yapan öğrencilerimiz, onların velileri, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz hepsi zan altında bırakılıyor. Benim burada onların hukukunu korumak için ne yapmam gerekiyor? Çıkıp onlar gibi ekranlarda hakaret mi etmem gerekiyor? Gayet doğal, hukuk devletinin prensipleri içerisinde suç duyurusunda bulundum. Yaptıkları şeyin, bu etkinliklere katılan, etkinlikleri organize eden kişiler için hakaret içerdiğini ifade ederek suç duyurusunda bulundum" diye konuştu."

"Bu faaliyetleri art niyetli bir biçimde sabote etmek isteyen örnekler olabilir mi? Olabilir"

Genelgeye karşı bir saha araştırması yaptırdıklarını, ham sonuçlarını aldıklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Şu anda toplumda genelgenin doğruluğuyla ilgili kanaat yüzde 78-80 bandında. Sonuçlarını yakında yayınlarız zaten. Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenler arasında ise yüzde 100'e yakın, yüzde 98. Demek ki toplumun yüzde 78'i, yüzde 80'i burada ramazan ayındaki yardımlaşma, dayanışma, milli birlik duygularının çocuklarımız tarafından içselleştirilmesi için yapılacak etkinlikleri destekliyorlar. Şimdi burada hepimizin rahatsız olacağı şeyler var. O da şu biz iyi niyetle bir yola çıktık. İyi niyetle bir kısım faaliyetler yapıyoruz. Bu faaliyetleri art niyetli bir biçimde sabote etmek isteyen örnekler olabilir mi? Olabilir. Yüz binlerce etkinlik yapıldı. Bunların içerisinde bizim söylediğimiz ilkelere, yani mahremiyet ve gönüllülük esasına aykırı işler yapıldığına dair bize şikayet geldiğinde… Şu anda bizim kamuoyuna yansıyan birkaç tane olay var. Onun dışında bu yüz binlerce etkinlik içerisinde bundan rahatsızlığını bize dile getiren bir şey yok. Tam tersine, şu anda dünkü rakamlarda 150 bine yakın CİMER'den teşekkür var. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın iletişim hatlarından yüz binlerce teşekkür var. İnanılmaz bir heyecan oluştu. Bizim niyetimiz milli birlik ve beraberlik, dayanışma gibi evrensel, bizim açımızdan kritik değerler için bir referans oluşturmak. Bizim genelgemizdeki hükümlere aykırı bir durum olursa onun da gereğini yapacağımızı şimdiden paylaşıyoruz."

"Genelgede dini vecibelerle alakalı hiçbir ifade yok"

Tekin, genelge üzerinden kamuoyunda başlayan "laiklik" tartışmaları hakkında ise "Genelgede dini vecibelerle alakalı hiçbir ifade yok. Mesela geçen yıl 23 Nisan'la ilgili de genelge yayınladık. 23 Nisan'da da ulusal egemenlik kavramının ne olduğunun çocuklarımıza öğretilmesi ile ilgili genelgemizi yayınladık. Okullarda ne tür etkinlikler yapılacağına dair. Bizim buradaki genelgemizin odak noktası ne dini sorumluluklar ne de başka bir şey. Biz sadece bunun ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklarımızın bu ülkeye sahip çıkma bu ülke içerisinde dayanışmayı, milli birliği en üst düzeye çıkaracak bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu laiklik meselesine taşımak da çok abes bir nokta" değerlendirmesinde bulundu.

"Böyle bir tartışmanın çıkabileceğini tahmin etmiyordum" diyen Tekin, "Bu eleştirileri yapanların Türkiye'nin toplumsal yapısı ile ilgili zerre miktar bilgisi olmadığını anladım" diye konuştu."

"Bu konudaki niyetimizi sakata getirecek şeylerin içerisine girmeyelim"

İstanbul'da bir okulda öğrencilere "selefi andı"nın okutulmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Tekin, "Desteği sabote etmek için art niyetli yaklaşımlar olabilir. Bunlara karşı dikkatli olalım. Biz farklı örnekleri de yaşadık. Bayrak örneğinde de farklı şeylerle karşı karşıya kaldık. Bunlara karşı Milli Eğitim Bakanlığı, okul yönetimi, öğretmenlerimiz çok duyarlılar. Hemen anında tedbir alınıyor. Bize ulaşıyor ya da bize ulaşmadan il, ilçe müdürlükleri üzerinden bu tür sorunlar... Yüz binlerce güzel etkinlik oldu. İçerisinde bir kaç tane benim tasvip etmediğim, kimsenin tasvip etmediği şeylerden bir tanesi. Bunlardan hareketle bu arkadaşlarımızın emeğini, bizim bu konudaki niyetimizi sakata getirecek şeylerin içerisine girmeyelim" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bolu Belediye Başkanı burs verdiği için mi gözaltına alındı" sorusuna "Burs verdiği için hiç bir belediye başkanı gözaltına alınmaz. Teorik olarak bu mümkün değil" yanıtını verdi.