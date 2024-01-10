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Yutkunma Güçlüğü Çeken Kadın, ADÜ Hastanesinde Sağlığına Kavuştu - Son Dakika
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Yutkunma Güçlüğü Çeken Kadın, ADÜ Hastanesinde Sağlığına Kavuştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki kadın, yaklaşık 6 yıldır yutkunma güçlüğü çekiyordu. ADÜ Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşan kadın, tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı. Operasyonu gerçekleştiren doktor ise POEM yöntemiyle hastalarına başarıyla tedavi uyguladıklarını belirtti.

Yutkunma Güçlüğü Çeken Kadın, ADÜ Hastanesinde Sağlığına Kavuştu
10.01.2024 - 12:49,
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Yaklaşık 6 yıldır yutkunma güçlüğü nedeniyle su içmeden yemek yiyemeyen 37 yaşındaki kadın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesinde operasyonla sağlığına kavuştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Yasemin Yıldırım, 6 yıl önce yemek yemede güçlük çekmeye başladı.

Yutkunma güçlüğü çeken ve yemek yemek için ürekli su içmek zorunda kalan Yasemin Yıldırım'a, "yemek borusu gevşememesi nedeniyle gıdaların mideye geçiş yapamaması" olarak tanımlanan "akalazya" tanısı kondu.

Yasemin Yıldırım, bu süreçte, yemek borusunun balonla genişletilmesi (balon dilatasyon) tedavisi gördü ancak hastalık yeniden nüksetti.

ADÜ Hastanesine başvuran Yıldırım, ADÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Altay Kandemir, tarafından endoskopi yöntemiyle ameliyat edildi.

"Yeniden doğmuş gibiyim"

Yasemin Yıldırım, sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kandemir ve ekibine teşekkür eden Yıldırım, "Yeniden doğmuş gibiyim. Hocama ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok kötü durumdaydım." ifadelerini kullandı.

İlk hasta olduğu dönemde 25 kilo verdiğini de aktaran Yıldırım, "Tedavi olmadan önce yanımda hep suyum oluyordu. Sürekli su içiyordum. Günde 3-4 litre su içiyordum. Çay ya da meyve suyu içsem bile ardından su içmek zorunda kalıyordum." diye konuştu.

"POEM yöntemiyle tedavi"

Doç. Dr. Altay Kandemir, AA muhabirine, hastanın kliniğe başvurduğunda oldukça kilo kaybettiğini belirtti.

"Balon dilatasyon" yönteminin sınırlı bir etkiye sahip olduğunu ve hastalığın tekrarlanabildiğini aktaran Kandemir, "Güncel tedavimiz 'POEM'. Artık hastalarımıza uyguluyoruz. Hastalarımız geldiği zaman da başarıyla şifa vermeye gayret gösteriyoruz." dedi.

Yemek borusu hastalıklarında kullanılan endoskopik tedavi yöntemi POEM (Peroral Endoskopik Myotomi) hakkında bilgi veren Kandemir, "Yaklaşık 45 dakika sürüyor. Endoskopi yöntemiyle girdikten sonra bu hastalığa neden olan kasları keserek tedavi ediyoruz. Hastanede 2 gün yatıyor hastalarımız. 2 gün sonra da evlerine şifaya taburcu ediyoruz. Herhangi bir yeme sorunu, sonrasında gelişmiyor." diye konuştu.

Güney Kore'de bu alanda eğitim aldığını belirten Kandemir, yöntem konusunda doktorlara eğitim verdiklerini ifade etti.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal ise hastanede dünya standartlarındaki tedavi yöntemlerine ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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