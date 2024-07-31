Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Hızla Düşüyor - Son Dakika
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Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Hızla Düşüyor

Yuvacık Barajı\'nda Su Seviyesi Hızla Düşüyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve ilin su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, Sapanca Gölü'nden pompalarla su takviyesine rağmen, su seviyesi yüzde 55'e geriledi. Hem yağışların azlığı hem de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle su seviyesi hızla düşerken, yetkililer halkı su tasarrufu konusunda uyardı.

31.07.2024 13:08
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KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bulunan ve ilin su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda, Sapanca Gölü'nden pompalarla su takviyesine rağmen, seviye yüzde 55'e geriledi.

Başiskele ilçesinde bulunan ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi 28 milyon 23 metreküp ile yüzde 55'e düştü. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda geçen yıl aynı ayda 47 milyon metreküp su bulunuyordu.

Hem yağışların azlığı hem de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle su seviyesi hızla düşerken, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi haziran ayı itibarıyla Sapanca Gölü'nden pompalarla su takviyesine başladı. İlerleyen günlerde sıcaklıkların daha da artması beklenirken, yetkililer ise halkı su tasarrufu konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

Sapanca Gölü, Başiskele, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Hızla Düşüyor - Son Dakika

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