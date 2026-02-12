"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bolu\'da yapılacak konutların kurası çekildi

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bolu'da inşa edilecek 1950 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi."

Bilim ve Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Abant'ın ve Gölcük'ün bereketli coğrafyasında yükselecek yeni hayatların ilk harcını koymak için bir araya geldiklerini söyledi.

Köroğlu'nun diyarı Bolu'nun mertliğin olduğu kadar dayanışmanın da merkezi olduğunu belirten Aydın, "Devletimizin sosyal devlet anlayışıyla hayata geçirdiği Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesi, tam da bu dayanışma ruhunun tezahürü konumundadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle başlayan bu proje sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, her vatandaşımızı 'benim yuvam' diyebileceği o sıcak kaleye kavuşturmuş bulunuyor." diye konuştu.

Aydın, bu projenin en öncelikli ve müstesna alanının kahraman şehitlerin emanetlerine ve gazilere ayrıldığını aktararak, "Aynı hassasiyetle toplumsal yaşamın her alanında yanlarında olmaktan onur duyduğumuz engelli vatandaşlarımız için de tüm imkanlar seferber edilmiştir. Sizlere sunulan bu özel kontenjanlar devletimizin bir şükran nişanesi ve ahde vefa borcunun somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna işaret eden Aydın, "Bolu da stratejik önemi kadar deprem gerçeğiyle yaşayan bir şehirdir. Bizim için konut sadece bir barınak değil, aynı zamanda can emniyetidir. TOKİ eliyle yükselen bu yapılar depreme dayanıklı ve çağdaş şehircilik ilkeleriyle harmanlanmış olacaktır. Binalarımızı çelikle, betonla tahkim ederken, ruhunu da Bolu'nun yeşiliyle, tabiatıyla ve kültürüyle besleyeceğiz." şeklinde konuştu.

AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek de insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için daha konforlu, güvenli, sağlıklı, estetik, huzurlu ve sıcak yuvalarda yaşama hakkı olduğunu belirterek, "İktidarımız da insanımızın yaşam kalitesini yükseltmek, değer vermek, kalkındırmak ve daha güçlü bir Türkiye kurmak için gece gündüz çalışıyor." dedi.

"Geleceğin Türkiye'sine damga vuracak projeler üretiyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ise son yıllarda Türkiye'de şehircilik anlamında önemli adımlar atılırken, sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere her gün yeni yatırımların hayata geçirildiğini dile getirdi.

Geleceğin Türkiye'sine damga vuracak projeler ürettiklerini anlatan Konak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ülkemizin dört bir yanında yüz binlerce proje hayata geçirilmiş, milletimize yakışır kalıcı eserler üretilmiştir. Şehirlerimiz fiziksel, sosyal ve işlevsel boyutlarıyla kapsamlı değişim ve dönüşüm sürecinden geçerken, afet riski yüksek şehirlerimizde dirençli yapıların inşası ve kentsel dönüşüm projeleri önem kazanmaktadır." diye konuştu.

Konak, uygun ve güvenli konut alanlarının artırılması, mevcut yapı stokunun yenilenmesi hususunda ortaya konulan güçlü irade doğrultusunda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut ve şehircilik projelerinin yürütüldüğünü anlatarak, "Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 500 bin sosyal konut kampanyasıyla Bolu'muzda da yeni konutlar inşa edilecektir. Bu proje devletimizin bugüne kadar ortaya koyduğu en kapsamlı sosyal konut hamlesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımızı da yakinen ilgilendirmektedir. Bu kapsamda şimdiye kadar 55 ilimizde kurallar çekilmiş, 186 bin 748 hak sahibi belirlenmiştir." bilgisini verdi.

TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Kazım Bayburt ise vatandaşların konut ihtiyacının karşılanması ve şehirlerin yenilenmesi noktasında yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin birçok şehrinde tarihin en kapsamlı sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerini başlatarak şehir merkezlerinde vatandaşların nefes alabileceği yüzlerce millet bahçesini hizmete sunduklarını aktaran Bayburt, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde 455 bin konutun üretimini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından okunan duanın ardından 1950 konutun kura çekimi yapıldı.

Programa, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, daire müdürleri, STK temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.