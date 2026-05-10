YYÜ\'de İnme Farkındalığı İçin Tişörtler

10.05.2026 11:14
Van YYÜ İnme Merkezi, farkındalık oluşturmak için siyah tişörtlerle 'hayat kurtar' mesajı veriyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi bünyesindeki İnme Merkezi'nde görev yapan doktorlar ve asistanlar, giydikleri siyah tişörtlerle toplumda inme farkındalığı oluşturmaya çalışıyor.

Van'ın yanı sıra çevre iller ve komşu ülkelerden gelen hastalara sağlık hizmeti sunan merkezde görev yapan 20 doktor ve asistan, "10 Mayıs Dünya İnme Farkındalık Günü" dolayısıyla yaklaşık bir haftadır üzerinde "fark et, hızlı hareket et, hayat kurtar" yazılı siyah tişörtlerle görev yapıyor.

Doktor ve asistanlar, bu çalışmalarıyla beynin bir bölümüne giden kan akışının kesilmesi, azalması ya da beyin damarlarında meydana gelen yırtılma sonucu ortaya çıkan ve acil müdahale gerektiren "inme" hastalığına dikkati çekmeye çalışıyor.

Giydikleri siyah tişörtlerin üzerindeki mesajla hem hastalarına destek veren hem de toplumsal farkındalığın oluşmasına katkı sunan sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarından da olumlu geri dönüşler alıyor.

"Farkındalık oluşturmak amacıyla böyle tişörtler tasarladık"

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysel Milanlıoğlu, AA muhabirine, inmede erken müdahalenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Dünya genelinde ciddi bir sağlık problemi olan inmenin, halk arasında "beyin felci" olarak bilinen bir klinik tablo olduğunu belirten Milanlıoğlu, şunları kaydetti:

"İnme beyindeki kan akımının aniden azalması ya da bir damar yırtılması sonucu ortaya çıkan bir durum. Erişkinlerde ciddi sakatlıklara yol açması bakımından önemli bir hastalık. Biz de Dünya İnme Farkındalık Günü dolayısıyla hastaları ve hasta yakınlarını bilinçlendirmek, inmenin tam olarak ne olduğunu, neler yapılması gerektiğini ve inme semptomlarının nasıl tanınacağını anlatmak, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla böyle tişörtler tasarladık. Bir haftadır hastanede bu tişörtlerle görev yapıyoruz. İnsanlar hastanede bu tişörtleri görünce merak ediyor, sorular soruyor, mesajı okuyor. Bu açıdan farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz."

"Zaman bizim için çok önemli"

İnmenin, kişilerde aniden gelişen, kol ve bacaklarda güçsüzlük, yüzde kayma, konuşma bozukluğu ve denge kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkabileceğini dile getiren Milanlıoğlu, bu tür şikayetleri yaşayanların zaman kaybetmeden 112 Acil Sağlık ekiplerine başvurmaları ve inme tedavisi uygulanan merkezlere ulaştırılmaları gerektiğini ifade etti.

Hastaların çoğu zaman evde beklediğini, bazı durumlarda üzerlerine su dökülerek geçmesinin beklendiğini ya da "geçer" denilerek müdahalenin geciktirildiğini anlatan Milanlıoğlu, "Bu şekilde olmaması gerekiyor. Zaman bizim için çok önemli. Beyin dokusu, kanlanmanın azalması nedeniyle zamanla ölüyor. Sonrasında tedavi etsek bile maalesef yeterince sonuç alamıyoruz. Bu nedenle hastaların beklemeden en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmasını istiyoruz. İnme önlenebilir bir hastalık." dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle inme tedavisinde seçeneklerinin arttığını dile getiren Milanlıoğlu, özellikle kan akımının yeniden sağlanması ve pıhtının eritilmesi için damar içinde kullanılan ilaçların önemli bir tedavi imkanı sunduğunu vurguladı.

Tansiyon ve şeker hastalarının sigara kullanmaması, diyete dikkat etmesi ve düzenli egzersiz yapmaları gerektiğini ifade eden Milanlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bunlar, inme tablosunu büyük ölçüde önleyen, uygulanması aslında oldukça kolay yöntemler. Bu nedenle insanların hastalıklarını kontrol altında tutmasını, sağlıklı beslenme ve egzersiz alışkanlığı kazanmasını istiyoruz. Bazen damar tıkanıklığı ilaçla alçılamayabiliyor. Bu durumda girişimsel, yani anjiyografik yöntemlerle beyin damarlarına kateter yardımıyla girilip pıhtının çıkarılmasına yönelik tedavi seçeneklerimiz de var ancak bu tedavilerde zaman çok önemli. Erken gelen hastalar bu tedavilerden fayda görebiliyor."

"İnme, toplum sağlığını tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur"

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman ise hastanelerinin üçüncü basamak bir merkez olduğunu ve bünyesinde inme merkezinin bulunduğunu belirtti.

Merkezde tecrübeli doktorlarla 7 gün 24 saat hizmet verildiğini ifade eden Karaman, "20 hekim ve asistanımız, siyah tişörtler giyerek bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Güzel bir çalışma oldu. İnme, toplum sağlığını tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur. İnme durumunda adeta saatlerle yarışılan bir süreç söz konusu. Vatandaşlarımızda konuşma güçlüğü, görme bozukluğu, kolda uyuşma ya da güçsüzlük ve yürüme güçlüğü gibi belirtiler ortaya çıktığında zaman kaybetmeden 112'yi aramaları ve en kısa sürede inme merkezine başvurmaları hayati önem taşımakta." diye konuştu.

"Burada yapılan müdahaleyle hayata tutundum"

İnme geçiren ve yoğun bakımda tedavisi süren 67 yaşındaki Nihat Balyav da "Arkadaşlarla kahvaltı yaptık, daha sonra tatlı yedik. Bir süre sonra kaldırıma yığıldım. Orada bir bayan arkadaş ambulansı aradı. Belki de benim için hayati önemi olan bir davranıştı. Hastaneye getirildim. Burada yapılan müdahaleyle hayata tutundum. Şu an iyiyim. Sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

