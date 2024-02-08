Zabıta Memuru, Mesai Arkadaşını Silahla Yaraladı

ESKİŞEHİR'de, mesai arkadaşı Seyhan Çelik'i (40) iş yerinde silahla 2 el ateş edip sırtı ve göğsünden yaraladığı iddiasıyla tutuklanan zabıta memuru Meriç Sakarya (36), mahkemede psikolojik tedavi gördüğünü ve olayı hatırlamadığını öne sürdü. Savcı ise mütalaasında sanık Sakarya hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti.
Tepebaşı Belediyesi'nde zabıta memuru olan Meriç Sakarya, geçen yıl 27 Şubat'ta görevli olduğu Uluönder Mahallesi Zabıta Müdürlüğü'ne geldi. Belinden çıkardığı tabancayla mesai arkadaşı Seyhan Çelik'e 2 el ateş eden Sakarya, olay yerinden kaçtı. Sırt ve göğsünden yaralanan Çelik, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılıp, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin kısa sürede yakaladığı şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Meriç Sakarya, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.
'BANA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORDU'
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Meriç Sakarya hakkında, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Meriç Sakarya ile tedavisinin ardından taburcu edilen Seyhan Çelik ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada olay anını hatırlamadığını ve psikolojik tedavi gördüğünü ifade eden sanık Sakarya, "Kendiyle husumetimiz yoktu. Kendisi aynı zamanda yakın arkadaşımdır, köylümdür. Sağlık işlerinde bana yardımcı olmaya çalışıyordu. O gün orada olduğunu bile bilmiyordum. Psikolojik sorunlarım var, bana yardımcı olmaya çalışıyordu. Çok üzgünüm, ailem ve çocuklarım mağdur, tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Savunmaların ardından mahkeme savcısı mütalaasını açıklayıp sanık Sakarya hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istemesi üzerine sanık Meriç Sakarya'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.
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