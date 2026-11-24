(KIRIKKALE) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Mehmet Doğan ve sendika yönetimini ziyaret etti. Özdağ, görüşmede ekonomi ve enerji sektörünün sorunları ile çalışanların taleplerini ele aldıklarını bildirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Mehmet Doğan ve sendika yönetimiyle bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türk ekonomisi ve enerji sektörünün sorunlarını, sektör çalışanı emekçilerin taleplerini ve Zafer Partisi'nin enerji sektörüne yönelik politikalarını konuştuk.

Misafirperverlikleri için Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Sayın Mehmet Doğan ve sendika yönetimine teşekkür ederim."