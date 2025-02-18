Zaharova'dan NATO Uyarısı - Son Dakika
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Zaharova'dan NATO Uyarısı

Zaharova, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin kabul edilemez olduğunu ve Avrupa için tehdit oluşturduğunu belirtti.

18.02.2025 16:50
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu güvenliğimiz için ciddi tehdit oluşturuyor. Bu tüm Avrupa için feci sonuçlara yol açabilir." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayan Zaharova, "Bu nedenler tamamen ortadan kaldırılmadan, meselenin uzun vadeli çözümü mümkün değil. Aksi taktirde çatışmalar yeniden başlayabilir. Bu bizim için kabul edilemez." diye konuştu.

Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yaklaşımı dikkate aldığını belirterek, "Sonucun ne olacağını zaman gösterecek. Ukrayna krizi ve uluslararası meseleler dahil ikili ilişkilerde biriken çok sayıda sorun var. Trump yönetiminin bu sorunları istişare etmeye hazır olduğunu görüyoruz." dedi.

Ukrayna'nın NATO'ya dahil olması ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği bizim için kabul edilemez. Bu güvenliğimiz için ciddi tehdit oluşturuyor. Bu tüm Avrupa için feci sonuçlara yol açabilir. Bununla birlikte, Kiev'in şu anda NATO'ya kabul edilmesinden vazgeçmek yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Zaharova, Ukrayna'nın anayasa gereği tarafsız olması, herhangi bir ittifaka katılmaması ve nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurguladı.

" Brüksel, meselenin askeri çözümüne odaklı kalıyor"

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasını istemediğini savunan Zaharova, "Rusya'ya karşı olan Avrupalı seçkinler, zincirden kopmuş gibi istişarelerde Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik olası çerçeveyi reddediyor, nefret ve öfke dolu hareket ediyorlar. Anlaşılan Brüksel, meselenin askeri çözümüne odaklı kalıyor." degerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Zaharova, Avrupalı ülkelerin Kiev'e destek vermesinin sonuçsuz kalmayacağını vurguladı.

Batılı ülkelerin de Rusya ve ABD arasındaki müzakereleri olumsuz karşıladığına işaret eden Zaharova, "Batı'nın Rus-Amerikan temaslarına gergin, hatta panik halde tepki verdiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Çin ve diğer ülkelerin, Ukrayna'daki durumun çözümüne ilişkin şu ana kadar yaptıkları tekliflere değer verdiklerini belirten Zaharova, bunun "sorumluluk" göstergesi olduğunu dile getirdi.

" Moldova'nın Rus Evi'ni kapatma kararı alçaklık"

Moldova'nın başkent Kişinev'deki "Rus Evi" olarak bilinen Rusya Bilim ve Kültür Merkezinin faaliyetlerini sonlandırma kararını değerlendiren Zaharova, bu kararın, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Moldova'nın hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle alındığına dikkati çekti.

Mariya Zaharova, "Bunu, Rusya karşıtı yaklaşım ve Moldova halkına karşı alçaklık olarak değerlendiriyoruz. Bu karar Moldova'da yaşayanları etkileyecek. Çünkü onlar için Rusça ve Rus kültürü hayatın ayrılmaz parçası. Moldovalıların yüzde 80'i Rusça biliyor. Moldova'da 2024'te yapılan nüfus sayımına göre ise vatandaşların yüzde 11'i Rus dilini ana dil olarak görüyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zaharova'dan NATO Uyarısı - Son Dakika

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