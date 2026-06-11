Zambiya'dan Türkiye'ye Destek Mesajı

CAPE Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti, Türkiye'nin Afrika halklarını destekleyen dış politikasından memnuniyet duyduklarını belirterek Türkiye ile kalkınma alanında birlikte ilerlemek istediklerini söyledi.

Mutti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile TBMM'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ile Zambiya arasındaki ikili ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de bulunmaktan ve TBMM'de hitap etmekten onur duyduğunu ifade eden Mutti, Zambiya'nın Türkiye ile ilişkilerini her alanda geliştirmek istediğini kaydetti.

Afrika ülkelerinin doğal kaynaklarının kendi halklarının yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Mutti, "Amacımız, şu anda sömürülmekte olan mineral kaynaklarının ülkemizden götürülmesini engellemek, bunların ülkemizin ve halkımızın istifadesine sunulmasını sağlamaktır." dedi.

Türkiye'nin Afrika'ya yönelik yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutti, "Türkiye Cumhuriyeti'nin benimsemiş olduğu dış politikanın Afrika halklarını sürekli destekliyor oluşundan büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Mutti, Türkiye'nin özellikle Orta Doğu'daki çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi için çaba gösterdiğini belirterek Rusya-Ukrayna savaşında da Türkiye'nin önemli inisiyatif aldığını dile getirdi.

"Orta Doğu'da yaşanan bir sorun bizi de etkiliyor"

Orta Doğu'daki gelişmelerin Afrika ülkelerini de doğrudan etkilediğini belirten Mutti, bölgede yaşanan krizlerin yakıt ve taşımacılık maliyetlerini artırdığını kaydetti.

"Orta Doğu'da yaşanan bir sorun bizi de eşit derecede etkilemektedir." diyen Mutti, "Yakıt fiyatları arttı. Her şeyin fiyatı arttı. Hayat pahalandı. Hava yolları çok daha yüksek fiyatlarla taşımacılığı sürdürebilmekte. Yük ve insan taşımacılığı eskiye oranla çok daha maliyetli hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Mutti, Orta Doğu'ya barış gelmesinin Zambiya için de önem taşıdığını belirterek parlamentoların barış, diyalog ve çok taraflı işbirliği süreçlerinde daha fazla rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

"Türkiye'den öğreneceğimiz çok husus var"

Basın toplantısında Türkiye-Zambiya ilişkilerine ilişkin soruyu da yanıtlayan Mutti, Türkiye'ye ilk ziyaretini yapmadığını, nisan ayında Türkiye'de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik toplantısı kapsamında da temaslarda bulunduğunu hatırlattı.

Mutti, Zambiya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin cumhurbaşkanları düzeyindeki temaslarla ilerlediğini belirterek "Pek çok anlaşma imzalandı, pek çok mutabakat zaptı imzalandı. Amacımız bunların layıkıyla hayata geçirilmesini sağlamaktır." dedi.

Türkiye'de çok sayıda Zambiyalı öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Mutti, iki ülke arasındaki işbirliğinin çok boyutlu ilerlediğini ve bunu farklı alanlara taşımak istediklerini belirterek "Türkiye'den kapasite geliştirme, altyapının geliştirilmesi ve teknolojinin etkin kullanılması konusunda öğreneceğimiz çok husus var." diye konuştu.

"Mevcut iyi ve dostane ilişkilerimizden gurur duyuyoruz"

Zambiya ile Türkiye arasında 1964'ten bu yana sağlam ilişkiler kurulduğunu kaydeden Mutti, "Mevcut iyi ve dostane ilişkilerimizden gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mutti, Türk Hava Yollarının (THY) Zambiya'ya uçuşlarının bulunduğunu ve bunun turizm dahil çeşitli alanlardaki ilişkilerin gelişmesine katkı sunduğunu vurguladı.

Parlamentolar arası dostluk grubunun çalışmalarının önemine değinen Mutti, iki ülke parlamentoları arasındaki temasların artırılmasının hükümetler arası ilişkileri de güçlendireceğini belirterek, "Birbirimizden öğrenmeye devam edeceğiz. Birbirimizin elini tutarak, omuz omuza vererek bu yolculukta geleceğe doğru adımlarımızı atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.