Zambiya'ya DSÖ'den Ebola İçin Tıbbi Malzeme Desteği - Son Dakika
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Zambiya'ya DSÖ'den Ebola İçin Tıbbi Malzeme Desteği

Zambiya\'ya DSÖ\'den Ebola İçin Tıbbi Malzeme Desteği
07.06.2026 11:40
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DSÖ, Zambiya'ya Ebola salgınına karşı 22.000 dolarlık tıbbi malzeme gönderdi.

LUSAKA, 7 Haziran (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgını devam ederken Zambiya'nın hazırlık ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla bu ülkeye tıbbi malzeme gönderdi.

DSÖ'den cuma günü yapılan açıklamada, hibe edilen 22.000 ABD doları değerindeki tıbbi malzemeler arasında kişisel koruyucu ekipmanlar, numune nakil setleri ve laboratuvar reaktiflerinin yer aldığı belirtildi.

DSÖ Zambiya Temsilcisi Clement Peter Lasuba başkent Lusaka'da düzenlenen teslim töreninde, bu adımın Zambiya'nın salgına hazırlık kapasitesini güçlendirme konusundaki kararlılıklarını ortaya koyduğunu söyledi.

Lasuba mobil laboratuvar sağlanmasının ardından bu hibenin, Zambiya'nın şüpheli Ebola vakalarını teşhis ve test etme kapasitesini önemli ölçüde artırmasını beklediklerini ifade etti.

Zambiya Sağlık Bakanlığı bağış koordinasyonundan sorumlu daimi sekreteri George Sinyangwe hibe için DSÖ'ye teşekkür ederek, bunun DSÖ ile Zambiya arasındaki kalıcı ortaklığın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Sinyangwe bağışlanan malzemelerin ön saflardaki sağlık çalışanlarının korunması ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla şeffaf ve etkin şekilde kullanılacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Dünya Sağlık Örgütü, Zambiya, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zambiya'ya DSÖ'den Ebola İçin Tıbbi Malzeme Desteği - Son Dakika

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