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Zara'da Filistinliler Yararına Kermes Düzenlendi - Son Dakika
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Zara'da Filistinliler Yararına Kermes Düzenlendi

Zara ilçesinde, Zara Kaymakamlığı, Zara Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İHH ve Türk Kızılay Zara Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Büyük Filistin Kermesi' açıldı. Kermeste, Mescid-i Aksa resmi ve ev yapımı ürünler satışa sunulacak.

Zara\'da Filistinliler Yararına Kermes Düzenlendi
14.12.2023 - 15:43,  Güncelleme: 15:45
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Zara ilçesinde Filistinliler yararına kermes düzenlendi.

Zara Kaymakamlığı, Zara Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İHH ve Türk Kızılay Zara Temsilciliği tarafından "Büyük Filistin Kermesi" gerçekleştirildi.

Zara Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen kermesin açılışında konuşan Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Filistin'de yaşanan insanlık dramını ve zulümleri kınadı.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ise yaşanan katliamların biran önce son bulmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Ana sınıfı öğrencilerinin hazırladıkları Mescid-i Aksa resmi düzenlenen açık artırma ile satışa çıkartılırken, vatandaşlar evlerinde hazırladıkları ürünleri Filistin halkı yararına kermeste satışa sundu.

Kermes 2 gün süre ile açık kalacak.

Kaynak: AA
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Filistin, Gençlik, İnsan Hakları, Diplomasi, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

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