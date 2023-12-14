Zara\'da Filistinliler Yararına Kermes Düzenlendi

Zara ilçesinde Filistinliler yararına kermes düzenlendi.

Zara Kaymakamlığı, Zara Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İHH ve Türk Kızılay Zara Temsilciliği tarafından "Büyük Filistin Kermesi" gerçekleştirildi.

Zara Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen kermesin açılışında konuşan Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Filistin'de yaşanan insanlık dramını ve zulümleri kınadı.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ise yaşanan katliamların biran önce son bulmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Ana sınıfı öğrencilerinin hazırladıkları Mescid-i Aksa resmi düzenlenen açık artırma ile satışa çıkartılırken, vatandaşlar evlerinde hazırladıkları ürünleri Filistin halkı yararına kermeste satışa sundu.

Kermes 2 gün süre ile açık kalacak.