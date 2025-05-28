Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Haber: Beril KALELİ-Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in ölümüne neden olduğu 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ailesinin avukatı Uysal Uğurlu yeni bir açıklama yaptı. Uğurlu, 26 Mayıs'taki duruşmada, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Zehra Kınık Demir'e önce 5 yıl hapis cezası verdiğini bu cezanın 1/6 oranında takdir indirimi ile 4 yıl 2 ay hapse çevrildiğini ve 2 yıl süreyle ehliyetine el konulduğunu belirterek, kararın kesinleşmesinden sonra cezaevine girmesinden kuşku duymadığını söyledi. Kınık Demir'in, ölümlü bir kazada asli kusurlu bulunmasına rağmen tek gün bile tutuklu kalmaması kamuoyunda eleştirilere yol açmıştı.

Önceki Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir geçtiğimiz Temmuz ayında Beykoz Kavacık'ta, otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmış, olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki düşerek başını beton dubalara çarpıp yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı 2 kişi de yaralanmıştı. 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından 1 gün gözaltında kalan Zehra Kınık adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" iddiasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Fatma Zehra Kınık hakkında verilen adli kontrol şartı 30 Ekim'de gerçekleşen ilk duruşmada kaldırılmıştı.

26 Mayıs'ta gerçekleşen karar duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını veren savcılık Kınık Demir'in 15 yıla kadar hapsini istedi. Suça sürüklenen çocuğun yaşının 17 olması nedeniyle gizli olan duruşma, sanık 18 yaşına bastığı için aleni gerçekleştirildi. İstanbul Anadolu adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Batın Barlasçeki'nin annesi, avukatları; sanık Yavuz Selim Öztürk ve ailesi hazır bulundu. Ayrıca Zehra Kınık, eşi ve avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma sonunda mahkeme Fatıma Zehra Kınık Demir, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu. Barlasçeki ailesinin avukatı Uysal Uğurlu adliye önünde yaptığı açıklamada, "Nihayet hukuk savaşını kazandık" dedi.

Tepkiler birbirini izledi, avukat Uğurlu yeni bir açıklama yaptı

Ancak, ölümlü bir kazaya karışmasını ve asli kusurlu bulunmasına rağmen bir gün bile tutuklu kalmayan Kınık Demir hakkındaki karar kamuoyunda tepkilere yol açtı. Kazada ölen 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ailesinin avukatı Uysal Uğurlu da yazılı bir açıklama yaptı. Uğurlu şunları söyledi:

"Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiştir"

"İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar celsesi 26 Mayıs'ta yapılmıştır. Soruşturma ve yargılama süresince kusurunun olmadığını beyan eden sanık Fatıma Zehra Kınık'a 5 yıl hapis cezası verilmiş, takdiri indirimi uygulanarak cezasında 1/6 indirim

yapılmış ve neticeten 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, ehliyetine de 2 yıl el konulmuş ve yurt dışına çıkma yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına karar verilmiştir. Verilen cezada takdiri indirim dışında da başkaca bir indirim uygulanmamıştır. Neticeten verilen ceza 4

yıl 2 aylık hapis cezasıdır ve bu cezanın ertelenmesine veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiştir...

"Ne kadar cezaevinde kalacağını kararın kesinleşmesinden sonra infaz savcılığı hesaplayacak"

Kınık'ın cezaevinde ne kadar yatacağı, bu sürenin ne kadarının kapalı ceza infaz kurumunda ne kadarı açık ceza infaz kurumunda olacağı kararın kesinleşmesinden sonra infaz savcılığının yapacağı hesaplama ile netlik kazanacaktır. Ancak verilen cezanın miktarı itbari ile şu anki infaz hukukuna göre ceza evine gireceği kuşkusuzdur...

Uzunca bir zamandır verilen hukuk mücadelesi sonrasında mahkemeden yatar süreli bir cezanın aldırılmış olmasına rağmen bu mücadeleyi, verilen savaşı görmezden gelerek sosyal medyada hukuki hiçbir dayanağı olmaksızın yapılan asılsız yorum ve paylaşımlar gerek aileyi gerekse hukuksuzluğa karşı savaş veren milyonlarca insanı olumsuz etkilemektedir."