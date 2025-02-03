Zehra Taha'nın Deprem Acısı: 'Keşke Ben Ölseydim de Cem Ölmeseydi' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zehra Taha'nın Deprem Acısı: 'Keşke Ben Ölseydim de Cem Ölmeseydi'

Zehra Taha\'nın Deprem Acısı: \'Keşke Ben Ölseydim de Cem Ölmeseydi\'

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde sağ kurtulmasına rağmen kolunu kaybeden Zehra Taha, aynı evde yaşamını yitiren yeğeni Cem ve yengesinin acısını gözyaşları içinde anlatıyor. Depremin getirdiği kayıplarla ilgili duygusal ifadelerde bulunan Taha, yaşadığı felaketin izlerini hala taşımakta.

03.02.2025 12:01  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binadan sağ kurtulan ancak kolunu kaybeden Zehra Taha (63), aynı evde yaşamını yitiren yeğeni ve yengesinin acısını yaşıyor. Yeğeni Cem'i çok sevdiğini belirten Zehra Taha, "Keşke ben ölseydim de Cem ölmeseydi" diyerek gözyaşı döktü.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 11 kentte, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalan 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi de yaralı kurtuldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin 2'nci yıl dönümü yaklaşırken acılar yine tazelendi.Depremde bina stokunun yüzde 55'inin yıkıldığı Hatay'ın Samandağ ilçesinde kurulan konteyner kette yaşam savaşı veren Zehra Taha, kaybettiği yakınları nedeniyle acısının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. İlk depremde yıkılan 2 katlı binadan yaralı olarak kurtulan ancak sol kolunu dirsek altından kaybeden Zehra Taha, aynı evde birlikte yaşadıkları yeğeni Cem Taha (41) ile yengesi Leyla Taha'nın (67) hayatını kaybettiğini söyledi.

'BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORDUK'

Yaşadığı felaketi gözyaşları içinde anlatan Zehra Taha, depremi ilk kendisinin hissettiğini, yataktan çıkıp, ev halkını uyandırmaya çalıştığını söyledi. Çocuklarını uyandırdıktan sonra aynı evde birlikte kaldıkları yengesi Leyla ile yeğeni Cem'i uyandırmaya çalıştığını ancak binanın yıkılmaya başlamasıyla birlikte kaçtığını anlatan Zehra Taha, "Kaçarken koluma bir şey düştü ve büyük hasar gördü. Son anda kendimi dışarı attım. Yengem ile yeğenim enkazda kaldı. Onların cansız bedenlerini enkazdan çıkarttık. Tedavi sürecimde doktorlar kolumu kesmek zorunda kaldı. Cem ile yengem çok iyi insanlardı. Bizlere çok büyük destek sağlarlardı. Birbirimizi çok seviyorduk. O anları unutmam mümkün değil. Acılarını hala yaşıyorum. Keşke ben ölseydim de Cem ölmeseydi. Onun acısını unutmam mümkün değil. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın" diye konuştu.

Haber -Kamera: Alican GÜMÜŞ/ HATAY,

Kaynak: DHA

Deprem, Güncel, Yaşam, Dünya, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zehra Taha'nın Deprem Acısı: 'Keşke Ben Ölseydim de Cem Ölmeseydi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:20 Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye’ye geliyor Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:21:10. #1.12#
SON DAKİKA: Zehra Taha'nın Deprem Acısı: 'Keşke Ben Ölseydim de Cem Ölmeseydi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.