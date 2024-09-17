Zeki Müren İçin Anma Gecesi Düzenleniyor

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, sanat güneşi Zeki Müren için 19 Eylül Perşembe günü anma gecesi düzenliyor. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilecek "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" adlı program saat 20.30'da başlayacak.

Osmangazi Belediyesi, sanatçı Zeki Müren'i vefatının 28'inci yılında unutmadı. Tarzı ve farklı sesiyle yaşadığı döneme damga vuran ve bugün dahi büyük bir hayran kitlesine sahip besteci, söz yazarı ve yorumcu Zeki Müren için 19 Eylül Perşembe günü anma programı düzenlenecek.

"Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında" adlı program, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak. Anma gecesinde, Turgay Kızıltuğ Müzik Akademisi Orkestrası ile sahne alacak Zeki Müren'in yeğeni Özlem Güner anılarını anlatacak. Şef ve solist Turgay Kızıltuğ ise Müren'in sevilen eserlerini seslendirecek.