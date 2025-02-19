Zelenski: Barış Anlaşması İçin Güvenlik Garantileri Gerek

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(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile barış anlaşması yapılması gündemdeyken, "barış anlaşması için" güvenlik garantileri içerdiği takdirde ciddi bir belge üzerinde çalışmaya hazırız" dedi. Zelenski, güvenlik garantilerinin ise NATO aracılığıyla ya da Ukrayna ordusunun finansman, silah ve hava desteği ile güçlendirilmesiyle yapılabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından Kiev yönetimini sorumlu tutması ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'ye "daha fazla toprak kaybetmeden barış anlaşması çok önce yapabilirdiniz" demesinin ardından Zelenski, basın toplantısı düzenledi. Zelenski, Trump'ın açıklamalarına, "Kendi popülerlik derecelendirmelerimle, özellikle de kendi derecelendirmelerim ya da diğer liderlerin derecelendirmeleriyle asla yorum yapmam ancak son anketin Ukraynalıların yüzde 58'i bana güveniyor. Yani eğer biri şu anda beni değiştirmek istiyorsa, bu işe yaramaz" diye değerlendirdi.

"Trump, Rusya'dan gelen dezenformasyon alanında yaşıyor"

"Rusya'dan gelen çok fazla dezenformasyon" olduğunu ileri süren Zelenski, "Ne yazık ki Başkan Trump, onu büyük saygı duyduğumuz bir ulusun lideri olarak tüm saygımla… bu dezenformasyon alanında yaşıyor" diye konuştu. Zelenski, ayrıca Trump'ın, Ukrayna'nın desteğinin çoğunun ABD'den geldiğine ilişkin yorumlarını eleştirirken, yine de "destek için minnettar olduğunu ve Trump ekibinin doğru verilere sahip olmasını istediğini" kaydetti.

Rusya ile aralırındaki durumun "çatışma değil, savaş olduğunu" vurgulayan Zelenski, ABD temsilcilerini, "Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı yasa dışı işgali 'çatışma olarak tanımladıkları" için eleştirdi ve bunun "sadece Putin'in Ukrayna ile savaşması" olduğunu belirtti. ABD temsilcilerinin tanımlarıyla bu durumu "yumuşattıklarını" dile getirdi.

"Bu yıl savaşı bitirmek istiyoruz"

Zelenski, Trump'ın ABD'nin Ukrayna'ya 500 milyar dolar verdiği ve "minerallerle geri ödeme" fikrine karşı çıktı ancak barış anlaşmasına yönelik "güvenlik garantileri içerdiği takdirde ciddi bir belge üzerinde çalışmaya" hazır olduğunun altını çizdi. Zelenski, şunları söyledi:

"Tamam, bir anlaşma yapalım. Yatırıma bağlı olarak paylaşalım... Ama güvenlik garantilerine ihtiyacımız var. Bu belge hazır değil. Güvenlik garantileri hakkında bir kelime bile yok. Bakın, hepimiz bir zafer istiyoruz, Trump'ın kazanmasını istiyoruz, Ukrayna'nın kazanmasını istiyoruz, hepimizin başarılı olmasını istiyoruz. Ama burada hiçbir şey net değil. Yüzdeleri ortaya koyalım. İşte bu benim önerim. Bu yıl güvenlik garantileri istiyoruz, bu yıl savaşı bitirmek istiyoruz."

"Ukrayna'da hiç kimse Putin'e güvenmiyor"

Güvenlik garantilerinin ise NATO aracılığıyla ya da Ukrayna ordusunun finansman, silah ve hava desteği ile güçlendirilmesiyle yapılabileceğini söyleyen Zelenki, Rusya'nın "suçlu taraf" olmaya devam ettiğini belirterek, "Her şeyi anlaşmalarla çözebileceğinizi düşünebilirsiniz. Bu imkansız. Ukrayna'da hiç kimse Putin'e güvenmiyor. Açık güvenlik garantilerine ihtiyacımız var" dedi. Zelenski, ABD Ukrayna Temsilcisi Keith Kellogg'un Kiev'e ziyaretine atıfta bulunarak, "Kellogg, bugün bunu görecek… Bırakın, Kiev ve diğer şehirlerde dolaşsın. Başkent'teki yapıların yüzde 20'si, yüzde 30'u yok, çünkü yok edildi" diye konuştu.

Zelenski, Avrupa'nın bir sonraki adımda ne yapabileceğine odaklanılması gerektiğini söyledi ve son günlerdeki Avrupa liderleriyle yaptığı görüşmelerde, "Ukrayna'dan Avrupa'ya güçlü bir mesaj verildiğini" belirtti. Zelenski, birkaç hafta içinde Avrupalı liderlerle çok sayıda görüşme yapacağını kaydetti.

Volodimir Zelenski, "ABD'den gelen yardımlarda bir azalma ya da başka bir şey olursa, Avrupa'nın Ukrayna'ya yardımcı olmak için ne yapmaya hazır olduğuna odaklanıyoruz" dedi ve "Avrupa'da müttefik bir duruşa güvenmeleri gerektiğini" vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye ile yaptığı görüşmelere ilişkin de Zelenski, " Ankara, Rusya ve ABD'ye Ukrayna'ya ilişkin güvenlik garantisi verilmesi önerisini gündeme getirdi" ifadesini kullandı.