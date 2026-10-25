Zelenskiy, bir haftada 1600 güdümlü bomba kullanıldığını, dün 4 sivil öldüğünü söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırılarda son bir haftada yaklaşık 1600 güdümlü bomba, 48 füze ve 2300 insansız hava aracı (İHA) kullandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya yönelik son bir haftada düzenlenen hava saldırılarını değerlendirdi.

Dün akşamdan itibaren ülkesine yönelik hava saldırılarında 4 sivilin yaşamını yitiridiğini ve 28 kişinin yaralandığını belirten Zelenskiy, bazı bölgelerde hasar meydana geldiğini duyurdu.

Zelenskiy, saldırılarda enerji ve sivil altyapılarının hedef alındığına dikkati çekerek, "Bu gece ayrıca termik santrallere, trafo merkezlerine, kömür madenlerine, tahıl ambarlarına, alışveriş merkezlerine ve bir posta terminaline de saldırılar düzenlendi." bilgisini paylaştı.

Rusya'nın bir haftada Ukrayna'ya yaklaşık 1600 güdümlü bomba, 48 füze ve 2300 İHA'yla saldırılar düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın, diplomasiye ve izolasyonun kaldırılmasına verdiği cevabı işte böyledir." yorumunda bulundu.

Zelenskiy, ayrıca mesajında hava savunma imkanlarının güçlendirilmesi amacıyla Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri için gereken füzelerin tedarikinin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.