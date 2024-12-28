Zelenskiy'den Fico'ya Elektrik Uyarısı - Son Dakika
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Zelenskiy'den Fico'ya Elektrik Uyarısı

Zelenskiy, Ukrayna'nın elektrik tedarikinde Slovakya'nın rolünü vurguladı ve Fico'ya uyarıda bulundu.

28.12.2024 19:16
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine elektrik tedariki sağlamak üzere Avrupa Birliği'ndeki (AB) komşularıyla çalıştıklarını belirterek, "Slovakya tek Avrupa enerji pazarının bir parçasıdır ve (Slovakya Başbakanı Robert) Fico, Avrupa kurallarına saygı göstermelidir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Slovakya Başbakanı Fico'nun, Ukrayna'nın 1 Ocak'tan itibaren Rus doğal gazının geçişini engellemesi durumunda, bu ülkeye elektrik tedarikini durdurabilecekleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fico'ya, "Slovak halkının çıkarları pahasına Ukrayna'ya karşı ikinci enerji cephesi açma talimatı verdiğini" savunan Zelenskiy, "Fico'nun, Rusya'nın elektrik enerjisi santrallerimize ve dağıtım şebekemize yönelik saldırıları karşısında kışın Ukrayna'nın acil elektrik tedarikini kesme tehdidinin tek anlamı bu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın elektrik enerjisi ithalatına ihtiyaç duymasının sebeplerinin Rusya'nın, Zaporijya Nükleer Santrali'ni işgal etmesi ve Ukrayna'nın termik ve hidroelektrik enerji üretim tesislerine yönelik kasıtlı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Enerji mühendislerimizin kahramanca çalışmaları ve AB, ABD, İngiltere, Norveç, Japonya ve diğer ortaklarımızla işbirliği sayesinde Ukrayna'da bir elektrik kesintisini önledik. Şimdi Fico, Slovakya'yı da Rusya'nın Ukraynalılara acı çektirme girişimlerine sürüklüyor. Fico'ya, öncelikle Rusya'nın suç teşkil eden saldırganlığını desteklemenin ahlak dışı olduğunu hatırlatmak isteriz. İkinci olarak Fico'nun öngörüsüz politikası Slovakya halkını Rus doğal gaz geçişinin kaybı nedeniyle tazminatsız bıraktı, ayrıca Slovakya halkını, Ukrayna'nın ithal elektrik için yıllık ödediği en az 200 milyon dolardan mahrum bırakabilir."

Zelenskiy, Ukrayna'nın elektrik ithalatında Slovakya'nın payının yüzde 19 civarında olduğu bilgisini vererek, "Ukrayna hükümeti, gerekli elektrik ithalatını sağlamak üzere AB'deki komşularımızla çalışmaktadır. Slovakya tek Avrupa enerji pazarının bir parçasıdır ve Fico, Avrupa kurallarına saygı göstermelidir. Bratislava'da alınacak keyfi kararlar ya da Moskova'dan elektrikle ilgili Fico'ya verilecek emirler, Ukrayna'ya elektrik ithalatının durmasına yol açmayacak ancak mevcut Slovakya hükümeti ile Avrupa topluluğu arasında kırılmaya yol açacağı kesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Fico'ya Elektrik Uyarısı - Son Dakika

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