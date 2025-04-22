Zelenskiy: Koşulsuz Ateşkese Hazırız - Son Dakika
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Zelenskiy: Koşulsuz Ateşkese Hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile tam ateşkes görüşmelerine hazır olduklarını duyurdu.

22.04.2025 22:21
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesine yönelik tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması için Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

Zelenskiy Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili sorularını yanıtladı.

Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasıyla ilgili yarın Londra'da görüşmelerin yapılacağına işaret eden Zelenskiy, toplantıya ABD, Almanya, Fransa, Ukrayna ve İngiltere'den heyetlerin katılacağını belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın, bazı soruları ortaya çıkararak ABD'yi barış müzakerelerinden uzaklaştırmaya çalıştığını savunarak, "(Rusya'nın) Amerika'yı müzakerelerden çıkarmaya çalıştığını düşünüyorum." dedi.

ABD'nin müzakereleri sürdürmesini istediklerini ifade eden Zelenskiy, bu ülkenin görüşmelerden çekilmesinin kendileri için stratejik bir ortağı kaybetme anlamına geleceğini söyledi.

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımının bir yıl önce ABD Kongresi'nin onayladığı paket kapsamında olduğunu dile getirerek, yeni yardım paketi için henüz Washington ile görüşmediklerini ifade etti.

ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasına değinen Zelenskiy, anlaşma metni üzerindeki çalışmaların sürdüğünü ve söz konusu metnin önce Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, 26 Nisan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılacağını dile getirerek, burada ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için hazır olduğunu söyledi.

Koşulsuz ateşkes için Rusya ile görüşmeye hazırız

Tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanmasına ilişkin Zelenskiy, Rusya'nın hazır olması halinde Ukrayna olarak görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

Zelenskiy, "Ukrayna koşulsuz ateşkese hazır. Eğer bu ateşkes kısmi olursa, bunu zaten (daha önce) konuştuk, o zaman biz de aynı önlemleri almaya hazırız." dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik konuşmalarla uzun bir tartışmaya girmeye çalıştığını belirten Zelenskiy, savaşın büyük bir sorun olduğunu ve onu "pasta dilimleri" gibi ayırarak aşamalı olarak çözmek gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy, "Çünkü Kırım'dan, egemen topraklarımız gibi konulardan bahsetmeye başladığımız anda Rusya'nın istediği savaşı uzatma formatına girmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş konusu ile "oynadığını" savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Bu Putin'in oyunu. Kesinlikle Başkan Trump'ın oyunu değil. Kesinlikle Avrupa'nın oyunu değil. Ukrayna bununla oynamıyor, bizim için savaş daha önemli, çok daha ciddi."

Kırım'ı bir Rus toprağı olarak tanımayacaklarını belirten Zelenskiy, "Burası bizim toprağımız, Ukrayna halkının toprağıdır." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın, ülkesinin NATO ile entegrasyonuna karşı olmasıyla ilgili olarak, "Rusya NATO'nun dışındadır. Rusya saldırgan bir ülke olmasının yanı sıra Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinden söz edemez, onları ihlal ediyor." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: Koşulsuz Ateşkese Hazırız - Son Dakika

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