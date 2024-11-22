Zelenskiy: Putin İkinci Adımı Attı - Son Dakika
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Zelenskiy: Putin İkinci Adımı Attı

Zelenskiy: Putin İkinci Adımı Attı

Zelenskiy, Putin'in yeni füze kullanarak savaşın büyüdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

22.11.2024 01:16
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yeni tip balistik füzeyle yaptıkları saldırıya ilişkin açıklamasını değerlendirirken, "Bugün Putin, bu yıl savaşı büyütmek için ikinci adımı attığını itiraf etti." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yeni tip balistik füzeyle yaptığı saldırıya ilişkin görüntülü mesaj paylaştı.

Putin'in Rus uzmanlar tarafından 'Oreşnik' adı verilen orta menzilli füzeyle Ukrayna'nın Dnipro kentindeki bir askeri sanayi kompleksine düzenlenen saldırı konusunda açıklama yaptığını hatırlatan Zelenskiy, "Bugün Putin, bu yıl savaşı büyütmek için ikinci adımı attığını itiraf etti. Yeni bir balistik füze kullanıldı. Putin, Ukrayna'nın en büyük şehirlerinden biri olan şehrimiz Dnipro'yu vurdu." diye konuştu.

Rusya'nın en az 11 bin Kuzey Koreli askeri savaşa dahil ettiğini belirten Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıda ilk kez yeni bir Rus balistik füzesinin kullanıldığını dile getirdi. Zelenskiy, "Bu, Rusya'nın bir yıl içinde gerilimi tırmandırmaya yönelik ikinci adımıdır." ifadesini kullandı.

Ülkesine yönelik yeni bir füzenin kullanılmasıyla Rusya'nın Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Bu, savaşın ölçeğinde ve vahşetinde açık ve ciddi bir artıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasında Putin'i suçladı, Rusya Devlet Başkanının bu savaşı 1000 günden fazla sürdürdüğünü ifade etti.

Putin'in, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeleri kullanmasına karşılık yeni tip balistik füze kullanılmasına karar verdikleri yönündeki açıklamasını eleştiren Zelenskiy, "Bugün Ukrayna'ya yönelik kullanılan balistik füze, Rusya'nın kesinlikle barış istemediğinin bir başka kanıtıdır." dedi.

Yoğun saldırılar altındaki Ukrayna'nın kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın uzun menzilli silahları bu savaşta daha önce de kullandığını dile getirdi.

Zelenskiy, dünyanın Rus saldırılarına yeterli ölçüde tepki vermediğini, Rusya'nın bu savaşı sürdürmek için "tüm imkanları" kullandığını belirterek şunları kaydetti:

"Rusya'yı ancak güç kullanarak mümkün olan gerçek barışa zorlamak gerekiyor. Aksi takdirde sadece Ukrayna'ya yönelik değil, sonsuz Rus saldırıları, tehditler ve istikrarsızlaştırma yaşanacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: Putin İkinci Adımı Attı - Son Dakika

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