Zelenskiy: Savaşın Sonlanması İçin Her Şansımız Var - Son Dakika
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Zelenskiy: Savaşın Sonlanması İçin Her Şansımız Var

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın sona ermesi için çeşitli liderlerin tekliflerine açık olduklarını belirtti.

23.11.2024 22:48
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gelecek yıl Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için her türlü şanslarının olduğundan emin olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, "Ukrayna'dan Tahıl" temalı Üçüncü Gıda Güvenliği Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunu değerlendirdi.

Savaşın sona erdirilmesi hususunda Afrika, Asya ve Arap ülkeleri liderlerinin de tekliflerine açık olduklarını belirten Zelenskiy, "Onların tekliflerini görmeye hazırız. ABD'nin yeni Başkanı'nın tekliflerini de görmek istiyorum. Bu teklifleri ocak ayında göreceğimizi ve bu savaşı sona erdirmek için bir planımız olacağını düşünüyorum." dedi.

Zelenskiy, "Gelecek yıl bunu yapmak (savaşı bitirmek) için her türlü şansımız olduğundan eminim. Bunun için uygun adımlar var. Rusya'nın tüm bu adımları atmayacağının farkındayız ancak Birleşmiş Milletler Şartı var ve bu şarta dayanan tüm adımlarımız ortaklarımız tarafından desteklenecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: Savaşın Sonlanması İçin Her Şansımız Var - Son Dakika

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