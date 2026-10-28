Zelenskiy, Stubb ve Store ile kasımda planlanan üçlü görüşmenin hazırlığını ele aldı - Son Dakika
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Zelenskiy, Stubb ve Store ile kasımda planlanan üçlü görüşmenin hazırlığını ele aldı

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Zelenskiy, Stubb ve Store ile kasımda planlanan üçlü görüşmenin hazırlığını ele aldı
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Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Zelenskiy, Stubb ve Store'un enerji ve altyapıda gerilimi düşürecek adımları Putin'e ilettiğini, kasımda planlanan üçlü görüşmenin hazırlıklarının ele alındığını belirtti.

KİEV, 28 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Stubb ve Store daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Zelenskiy salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Stubb ve Gahr, enerji ve altyapımız konusunda gerçek anlamda gerilimi düşürecek adımların gerekli olduğunu net şekilde Putin'e iletti" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, kasım ayında Ukrayna, ABD ve Rusya'dan ekipler arasında yapılması planlanan üçlü görüşmeye yönelik hazırlıkları ve Avrupalı ortakları ile diplomasi, savunma ve ortak güvenlik konularında yapılacak olası işbirliği formatlarını ele aldıklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua
Vladimir PutinCep TelefonuFinlandiyaPolitikaGüncelEnerjiNorveçDünyaSon Dakika

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