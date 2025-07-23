Zelenskiy ve Saar'dan Savunma İşbirliği Görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile savunma işbirliğine dair konuları ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Kiev'de resmi temaslarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

Saar ile ikili görüşmede, Ukrayna-İsrail arasındaki ilişkileri ele aldıklarını söyleyen Zelenskiy, "Başta ekonomi ve savunma olmak üzere işbirliğimizi, Ukrayna hava savunmasının güçlendirilmesini ve ortak silah üretim fırsatlarını konuştuk." diye konuştu.

Ülkesinde devam eden mayın temizleme çalışmalarında İsrail'in yardımına da ihtiyaç duyduklarını belirten Zelenskiy, "İsrail'in, (Ukrayna'nın) güney bölgelerindeki su temin sistemleri alanında yardım sağlama kararından dolayı minnettarız." ifadesini kullandı.