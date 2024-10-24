Zelenskiy: Zafer Planı ile Rusya Barış Zirvesi'nde Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zelenskiy: Zafer Planı ile Rusya Barış Zirvesi'nde Olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Zafer Planı uygulandığında Rusya'nın Barış Zirvesi'nde yer alacağını belirtti.

24.10.2024 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde Kiev yönetiminin hazırladığı Zafer Planı'nın hayata geçirilmesi durumunda, Rusya'nın da Barış Zirvesi'nde yer alacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Kırım Platformu 3'üncü Parlamenter Zirvesi'nin katılımcılarına, video konferans yoluyla hitap etti.

Konuşmasında, Rusya'nın 2014'te Ukrayna'ya saldırı düzenleyerek Kırım'ı işgal ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya'nın uluslararası hukuk sistemine saldırısı Kırım'ın ele geçirilmesiyle başladı." diye konuştu.

Zelenskiy, sadece Ukrayna'da değil, dünya genelindeki saldırılar ve Birleşmiş Milletler (BM) şartının ihlal edilmesinin önlemesi amacıyla Endonezya'da yaklaşık iki yıl önce düzenlenen G20 Zirvesi'nde Barış Formülü'nü tanıttığını hatırlattı.

Müttefik ülkeleri, Ukrayna'ya savaşı bitirmesi için yardım etmeye davet eden Zelenskiy, "Rusya gerçek diplomasiden uzak duruyor ve çaldığını geri vermek istemiyor. Ancak onu, bunu yapmaya zorlamalısınız." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil bir şekilde sona erdirilmesi yönünde bir Zafer Planı hazırladıklarını ve bunu müttefik ülkelerin liderlerine tanıtmaya başladıklarını belirten Zelenskiy, "Zafer Planı tam anlamıyla hayata geçtiğinde Rusya'yı Barış Zirvesi'nde göreceğiz. Barış Formülü'nün hayata geçirildiğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, zirvenin düzenlendiği salonda, aralarında birkaç ay önce Rus esaretinden serbest bırakılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de olduğu Kırım Tatar halkı temsilcilerinin bulunduğunu belirterek "Onun özgürlüğü, birlik ve kararlılığın, imkansız gibi görünenleri bile gerçeğe dönüştürebileceğinin kanıtıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, İnsan Hakları, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Rusya, Dünya, kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy: Zafer Planı ile Rusya Barış Zirvesi'nde Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda güvenlik toplantısı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
15:47 Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
07:20 Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya yetmedi Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi
01:33 Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:01 Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı Terör hedefleri yerle bir edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi
23:35 Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor
23:03 En mutlu günüydü Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay En mutlu günüydü! Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay
23:00 Cevdet Yılmaz’dan ’Güvenlik zafiyeti’ iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
22:57 Hain saldırının ardından Ankara ve İzmir’de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi Hain saldırının ardından Ankara ve İzmir'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri iptal edildi
22:34 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’da bir ilke imza attı Barış Alper Yılmaz, Avrupa'da bir ilke imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 17:54:12. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Zafer Planı ile Rusya Barış Zirvesi'nde Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.