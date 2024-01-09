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Zeolit, Atık Suların Arıtımında Kullanılıyor - Son Dakika
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Zeolit, Atık Suların Arıtımında Kullanılıyor

BioGuy II girişimi, mikroorganizmaların kullanımıyla atık suların arıtımını sağlayan bir yöntem sunuyor. Bak-Tek Çevre Teknolojileri, mikrobiyolojik canlılar ve zeolit adlı bir maden kullanarak doğayı temizleme işlemini gerçekleştiriyor. Bu yöntemle atık suların temizlenmesi sağlanırken çevreye zarar vermeden balıkların yaşaması da sürdürülebilir hale geliyor. Ayrıca, biyoremidasyon cihazı sayesinde kanalizasyon ve arıtma tesislerinin anlık takibi yapılabiliyor.

Zeolit, Atık Suların Arıtımında Kullanılıyor
09.01.2024 - 09:56,
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Türkiye'de rezervi yaygın olan zeolit, atık suların arıtımında kullanılıyor

İSTANBUL, -  Geleneksel biyolojik kirliliğin temizleme yöntemlerine kıyasla daha etkili ve çevre dostu bir alternatif sunmayı hedefleyen BioGuy II girişimi, mikroorganizmaların kullanımıyla atık suların arıtımını sağlıyor. Bak-Tek Çevre Teknolojileri Kurucu Ortağı ve CEO'su Alp Taşan, mikrobiyolojik canlıları ve zeolit adlı bir madeni kullanarak doğayı temizleme işlemini sağladıklarını söyledi.

YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından Bak-Tek Çevre Teknolojileri, geliştirdiği biyoremidasyon teknolojisi olan BioGuy II isimli girişim ile mikroorganizmaların doğal gücünü kullanarak çevreci ve ekonomik bir arıtma süreci sunuyor. Çevre sağlığı açısından kritik olan atık suların biyolojik arıtımını biyoremidasyon ile sağlayan şirket, mikrobiyolojik canlıları ve zeolit adlı bir madeni kullanarak doğayı temizleme işlemini gerçekleştiriyor. Doğada bulunan faydalı bakterilerin kullanıldığı bir kokteyl ile atık suların temizleyen girişim bu yöntemle, çevreye zarar vermeyerek atık sularda yaşayan balıkların varlığını da sürdürülebilir olmasını sağlıyor.

"ZEOLİT ADLI BİR MADEN KULLANIYORUZ"

Biyoremidasyon cihazında, dünyadaki rezervlerinin yaklaşık yüzde 65'inin Türkiye'de olduğu zeolit adlı bir maden ve tablet haline getirdikleri bakterileri kullandıklarını ifade eden Bak-Tek Çevre Teknolojileri Kurucu Ortağı ve CEO'su Alp Taşan şöyle devam etti:

"Zeolit, atık su arıtma işlemlerinde verimin yüzde 90'ın üzerinde artırılmasını sağlıyor. Bakteriler de arıtmanın yapılmasının zor olduğu noktalarda arıtma yapılmasına imkan veriyor. Cihaz hangi bakteriyi üretecekse onu koyuyoruz. Otomatik bir şekilde bu bakterileri büyütüp sistemlere dozajlıyor. Kabaca yoğurt yaparken nasıl mayayı eklerseniz burada da aynı şekilde. Sadece biz ilk bakterisini koyuyoruz. Diğer kısımlarını cihaz hallediyor. Geliştirdiğimiz biyoremidasyon cihazı, bir bilgisayarın onda biri kadar elektrik tüketiyor ve böylelikle cihazın su kirliliğini azaltırken başka bir kirliliğe de neden olmuyor. Cihaza, yurt dışındaki büyük otellerden, catering firmalarından ve fabrikalardan yoğun talep alıyoruz. Teknolojimiz şu anda Maldivler, Dubai ve şimdi Suudi Arabistan gibi ülkelerde faal olarak kullanılıyor."

KANALİZASYON VE ARITMA TESİSLERİNİN ANLIK TAKİBİ YAPILABİLECEK

Sürdürülebilir biyolojik arıtma yöntemlerinin çok daha ekolojik ve ekonomik olduğuna işaret eden Taşan, aldıkları geri dönüşlere atıfla cihazın 3 ay içinde maliyetini karşıladığını aktardı. Taşan, "Eklenen sensörler ile kanalizasyon, arıtma tesisi gibi noktaların anlık monitör edilmesini sağlayarak değerlerin bir sorun oluşturmadan düşürülmesini sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye, CEO, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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