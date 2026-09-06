Zeybek: Hukuksuzluğa maruz bırakılan arkadaşlarımız yalnız değildir, sonuna kadar yanlarındayız

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in tutuklanmasına tepki göstererek, "Sinem Başkan'ımızın yoldaşı, yol arkadaşımız Amine Cansu Çelik yalnız değildir. Hukuksuzluğa maruz bırakılan arkadaşlarımız yalnız değildir. Sonuna kadar yanlarındayız" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yaşanan süreçte Bölge İdare Mahkemesi'nin Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin yenilenmesi kararını açıkladığı 2 Eylül'de gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik'in de arasında bulunduğu üç kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İBB ve Üsküdar Belediye Meclis Üyemiz Amine Cansu Çelik, onlarca yol arkadaşımız gibi suçsuz ve günahsız olduğu, bir milim eğilmediği için tutuklandı ve hukuksuz bir biçimde cezaevine gönderildi. Hırs uğruna! Dikkatinizi çekerim… Yenilenecek başkanvekili seçiminde oy kullanacak bir isim. Böyle bir hukuk sistemi bu ülkeye ne kazandırabilir? İktidar partisi, hukuk sistemini kendi isteğine göre şekillendiriyor.

Amine kardeşimiz çalışkan, Üsküdar'da sahada gördüğümüz genç siyasetçilerden biri. Küçük bir kızı var. Hiç uğruna annesinden uzak bırakıldı. Bu veballer ağır veballer. Kafanızı yastığa rahat koyun!

Sinem Başkanımızın yoldaşı, yol arkadaşımız Amine Cansu Çelik yalnız değildir. Hukuksuzluğa maruz bırakılan arkadaşlarımız yalnız değildir. Sonuna kadar yanlarındayız. Mutlaka bu ülkeyi bu adaletsizlikten kurtaracağız."