Zeynel Emre: "İsmi Cumhurbaşkanlığına Geçen Kim Varsa Hedef Oluyor"

(TBMM) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, İçişleri Bakanlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermesine ilişkin, "Aslında her şey şeffafça oluyor. Recep Tayyip Erdoğan aleni söyleyerek başlattı bu süreci. Önce 'CHP'li belediyeleri silkeleyin' dedi sonra da 'Bakalım bu Cumhurbaşkanlığı yolunda daha ne kadar belediye başkanı telef olacak' gibi çok çirkin bir söz söyledi. Sonunda ismi Cumhurbaşkanlığına geçen kim varsa hedef oluyor" dedi.

CHP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında verilen soruşturma iznine ilişkin soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Aslında her şey şeffafça oluyor. Recep Tayyip Erdoğan aleni söyleyerek başlattı bu süreci. Önce 'CHP'li belediyeleri silkeleyin' dedi sonra da 'bakalım bu Cumhurbaşkanlığı yolunda daha ne kadar belediye başkanı telef olacak' gibi çok çirkin bir söz söyledi. Sonunda ismi Cumhurbaşkanlığında geçen kim varsa hedef oluyor."

Bir diğeri de CHP belediyeleri CHP'nin kurumsal yapısını, kimliğini zayıflatmak için bir yıldan beri siyasi operasyonlarla karşı karşıyayız. Bunlar bazen gözaltı, tutuklama şeklinde oluyor bazen böyle soruşturma izinleri oluyor. 'Hukuk nedir' dediğinizde size söyleyeceğim ilk şey eşitlik vurgusudur. Siz Ankara'nın önceki belediye başkanının neden istifa ettirildiğini açıklamadan Ankara'da Mansur Yavaş'a operasyon yapmanız, soruşturma izni vermeniz vatandaşın adalet duygusunda derin yaralar açarsınız. Mansur Yavaş'a buradan bir şey olmaz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldıktan sonra tam yüz dosyada usulsüzlük tespit ettik ve bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Tek bir tanesiyle ilgili soruşturma başlatmadılar. O nedenle kimse bu saatten sonra adaletti, hukuktu demesin. Biz içinde bulunduğumuz bu durumdan ülkeyi çıkartacağız. Belki bedeller ödeyeceğiz ama çıkartacağız."