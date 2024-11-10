Zeytin Toplarken Düştü, Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bornova ilçesinde zeytin toplamak için ağaca çıkan kişi düşerek hayatını kaybetti.

Evka-3 Mahallesi 113. Sokak'ta bulunan bir parkta zeytin toplamak için ağaca çıkan Erol Gül (65), henüz bilinmeyen nedenle ağaçtan düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.