Zeytinburnu\'nda caddeye beton döken mikser şoförüne ceza

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Zeytinburnu'nda caddeye beton döken mikser şoförüne 2 bin 130 liralık cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Asım Kazancıgil Caddesi'nde mikserden beton döküldüğüne yönelik sosyal medyada yer alan görüntüleri inceledi.
Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen mikser şoförü H.T'ye ilgili kanun maddeleri uyarınca 2 bin 130 lira idari para cezası kesildi.
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