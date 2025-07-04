Zeytinburnu'nda Öğrenciler Üretim Yapıyor

Zeytinburnu İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, matbaa ve grafik alanlarında üretim yaparak hem okula katkı sağlıyor hem de sektörel deneyim kazanıyor.

Okul bünyesinde "Zito Market" markasıyla faaliyet gösteren döner sermaye işletmesinde yaklaşık 150 farklı kalemde promosyon, matbaa ve reklam ürünü üretiliyor.

Öğrenciler, okulda tasarımdan baskı ve teslimata kadar her aşamayı birebir deneyimleyerek mesleklerine erken yaşta "merhaba" diyor.

Üretilen malzemelerle çevredeki kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayan öğrenciler hem teorik eğitim alıyor hem de gerçek iş ortamında çalışarak para kazanıyor.

Okul müdürü Nuray Ulutaş, AA muhabirine, matbaa ve grafik alanlarının sektörle iç içe eğitim modeli sunduğunu söyledi.

Öğrencilere mezun olmadan önce ve sonra her türlü desteği sağladıklarını ifade eden Ulutaş, "Sektörle nezaket sözleşmeleri yaparak öğrencilerin mezun olmalarına yakın bir süre veya mezuniyetleri sonrasında sektörün bizden istediği nitelikte öğrencileri oralara yönlendiriyoruz. Öğrencilerimiz buralarda işe başlıyorlar. İş garantili bir okuluz. Ayrıca öğrencilerimiz mezun olurken buradan almış oldukları iş yeri açma belgeleriyle kendilerine de iş yeri kurma imkanı elde ediyorlar." dedi.

Ulutaş, öğrencilerin her yıl uluslararası 5 fuarda ürünlerini sergilediklerini, sektördeki gelişmeleri yakından takip edip, iş dünyasıyla doğrudan bağlantı kurduklarını da kaydetti.

"Hem eğitim alıyor hem de para kazanıyorlar"

Zito Market'in öğrencileri okula bağlayan önemli bir araç haline geldiğini vurgulayan Ulutaş, şöyle devam etti:

"Zito Market'i çocukları okula bağlayabilmek için açmıştık. Sonra çocuklar iş yaptıkça ve para kazandıkça baktılar ki matbaacılık ve grafik alanında bir gelecek var. 'Biz burada olmalıyız.' demeye başladılar. Önce 3'tü sonra 5 oldu sonra 15 oldu. Çocuklarımızı kazanma noktasında burası bizim için gerçekten çok iyi oldu. Öğrencilerimiz hem eğitim alıyor hem de para kazanmış oluyorlar. Döner sermaye yönetmeliği kapsamında hem devletimize hem öğrencilerimize hem de okulumuza katkısı var."

"Tüm üretimleri kendi imkanlarımızla yapıyoruz"

Müdür yardımcısı Kerim Akyüz ise okulun döner sermaye faaliyetlerinin öğrencilere ciddi mesleki altyapı sağladığını belirtti.

Zito Market'te yaklaşık 150 kalemde promosyon, reklam ve matbaa ürünü üretildiğine dikkati çeken Akyüz, "Promosyon ürünlerinden kitap baskısına kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Müşteriden gelen fikirleri kurumsal kimliğe dönüştürüp tüm tasarım ve baskı süreçlerini okulumuzda tamamlıyoruz. Reklamcılık ve matbaa alanındaki tüm üretimleri kendi imkanlarımızla yapıyoruz." diye konuştu.

Akyüz, geçmiş yıllarda İstanbul'daki tüm karnelerin ve resmi belgelerin okulda öğrenciler tarafından hazırlandığını vurguladı.

TEKNOFEST gibi büyük organizasyonlarda da Milli Eğitim Bakanlığının stant ve iç mekan tasarımlarını da okullarının yaptığını anlatan Akyüz, yıl sonu şenlikleri ve bilimsel etkinlikler için stant, kırlangıç bayrak ve mekan giydirmelerini kısa sürede ürettiklerini bildirdi.

Bakanlık ve İstanbul Ticaret Odasının okula büyük katkılar sağladığının altını çizen Akyüz, okul dışında dijital baskı merkezi açtıklarını, çevredeki 3 üniversitenin fotokopi, dijital baskı, proje çizimleri ve reklamcılık hizmetleri için burayı tercih ettiğini belirtti.

Akyüz, döner sermaye yönetmeliği kapsamında, vatandaşların kredi kartıyla en uygun fiyata ve yüksek kalitede fotokopi, dijital baskı ve proje çıktısı gibi hizmetlerden kolaylıkla faydalanabildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şu an 550-600 öğrencimiz var. Her yıl 10 öğrenci döner sermaye üretim grubumuza katılıyor, 10 öğrenci de mezun oluyor. 25 kişilik kadroda sürekli sirkülasyon var. Öğrenciler, tasarımları ürüne çevirip, para kazanmaya başlayınca istihdamda bir kayıp yaşamamaya başladık. Bu modeli 5-6 yıldır uyguluyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Geleceğin Yazarları Projesi" kapsamında Zeytinburnu, Fatih, Bayrampaşa ve Bahçelievler'deki birçok okulun yaklaşık 23 bin kitabını öğrencileriyle bastıklarını ifade eden Akyüz, "Meslek derslerini döner sermayeyle beraber yürüttüğümüzde öğrenci hem mesleğini seviyor hem de mezun olduğunda da bu alanın içerisinde kalması daha mümkün hale geliyor. Biz, ekonomik anlamda güçlü bir ülke olmak, daha müreffeh bir toplum olmak istiyorsak muhakkak herkesin mesleki eğitime değer vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Matbaa Teknolojisi Alan Şefi Mustafa Şen ise öğrencilerinin uygulamalı eğitimle mesleğe hazırlandığını, tasarım aşamasından baskıya, ciltlemeye kadar tüm süreçlerde öğrencilerinin aktif rol aldığını kaydetti.

"Pizza tabaklarına baskı yapmayı öğrendim"

Grafik bölümü öğrencisi Nursima Güleçoğlu, alanı olmamasına rağmen matbaa üzerine çalışmalar yaparak işi öğrendiğini söyledi.

Güleçoğlu, ilk yılında baskı yapmayı öğrendiğini anlatarak, "Pizza tabaklarına baskı yapmayı öğrendim. Matbaa kağıtlarını yakından gördüm. Nasıl kesim yapılıyor, nasıl notluk yapılıyor, karton çanta yapımını öğrendim. Aslında bu mesleği istemiyordum ama buraya gelince bakış açım değişti. Üniversiteyi de grafik üzerinden yabancı dil okumak istiyorum." dedi.

Matbaa bölümü öğrencisi Selen Taşkın da üst sınıfların yaptığı mesleki işleri okuldaki ilk yılında öğrendiğini kaydetti.

Taşkın, "Her gün bir kere bile olsa test baskıları alıyoruz. Dışarıdan alınan kumbaraların dış tasarımından, sıvamasına kadar her şeyini arkadaşlarımla beraber atölyelerimizde yapıyoruz. İlk başta grafik istiyordum ama şimdi matbaayı da sevdim. Özellikle Zito Market sayesinde alanla iç içe oluyoruz." diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Eyüp Bek ise okulun dijital baskı merkezinde müşterilerle ilgilendiğini anlatarak, "Her şeyi biz yapıyoruz. Okul olarak her yıl 3-4 fuara katılıyoruz. Yaptığımız işler sayesinde iş insanlarıyla tanışıyor, staj ve iş fırsatları elde ediyoruz. Mezun olunca burada öğrendiklerimle kendi iş yerimi açmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

-"Emeğimizi büyük firmalara tanıtıyoruz"

Öğrencilerden Selim Çar da CNC makinelerinde pizza tabaklarına baskı tasarımı ve uygulaması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çar, kendisi ve arkadaşlarıyla gurur duyduğunu aktararak, "Emeğimizi başka insanlara ve büyük firmalara tanıtıyoruz. Bu durum gurur verici. Önümüzdeki sene staj göreceğim. Mesleğin direkt içerisinde olacağım. Stajdan sonra kendi dijital baskı işimi kurmak istiyorum." diye konuştu.