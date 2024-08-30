Zeytinburnu'nda Hakim, Savcı ve Polis Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Zeytinburnu'nda kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları kişinin dolandırılmasına ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, F.V'yi telefonla arayan şüphelilerin kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp evine gittikleri müştekiden 800 gram altın ve 5 bin avro alınarak dolandırılmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli Aytekin Ç'yi (24) gözaltına aldı. Hakkında 3 suç kaydı bulunan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Çalışmaların devamında dolandırıcılık olayını organize eden Eyüp S. (23) de yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 215 bin lira ile 1500 dolar ele geçirildi. 12 suçtan aranan şüphelinin, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Eyüp S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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